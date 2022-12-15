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7999 元起，OPPO Find N2 折叠屏手机发布：仅重 233g，搭载骁龙 8 +，支持手写笔

2022/12/15 17:08:27 来源：IT之家 作者：汪淼 责编：汪淼
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IT之家 12 月 15 日消息，在今日下午的 OPPO Find N2 系列新品发布会上，OPPO Find N2 折叠屏新机正式发布。作为一款续作机型，OPPO Find N2 号称折叠屏首次轻过直板手机

在 OPPO Find N2 上搭载了多项新技术，包括：

  • 超轻固精工拟椎式铰链

  • 行业首款航天级复合碳纤维屏幕支撑结构

  • 折叠屏首次使用钛合金螺丝钉

新技术加持下，OPPO Find N2 重量控制在了 233g，比苹果 iPhone 14 Pro Max 更轻。

OPPO Find N2 的折叠测试标准从上一代的 20 万次提升到 40 万次，并通过了多项极限环境下的折叠测试，号称首款通过莱茵折叠无忧认证的手机。

外观方面，OPPO Find N2 延续了上一代的设计，包括云白、素黑、松绿三款配色，整机厚度对比上代减少 1.3mm，外屏边框缩窄 47%，内屏采用 7.1 英寸的 1920×1792 镜面折叠大屏，外屏采用 5.54 英寸的 2120×1080 微曲面屏，均支持 120Hz 高刷新率。

性能方面，OPPO Find N2 搭载了高通骁龙 8 + 处理器、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，配备 4520mAh 电池和 67W 闪充，拥有 X 轴线性马达和双环式对磁扬声器。

OPPO Find N2 在大屏应用适配方面也有新突破，搭载了自研系统级适配技术 ——UI 自适应框架，可以通过强大的引擎能力，识别出适配问题并自动修复，号称已经覆盖了很多日常应用甚至是地方性应用。

OPPO Find N2 也用上了全新自研的 OPPO Pen 手写笔，该笔采用 1.4mm 超纤细笔尖设计，支持 4096 级压感检测。该机还可以让会议 PPT 直接放大四倍，并使用超级 n28 技术，将双天线升级到四天线，弱信号场景下也能保证会议流畅不中断。

OPPO Find N2 在分屏方面进行了多项改进，包括：

  • 三指分屏截图，满足多样的分屏截图需求；

  • 在左右分屏的基础上，支持全新上下分屏；

  • 支持全新输入法分屏，可任意切换键盘位置，不遮挡两边分屏的应用画面；

  • 单一应用也能分屏，提升多任务处理能力。

OPPO Find N2 依然支持自由悬停，并新增了悬停空间，显示支持悬停使用的应用，包括优酷、爱奇艺、芒果 TV、网易云音乐、每日瑜伽、斗鱼等，还有两项新功能：

  • 悬停会议：支持字幕转写功能，下半屏可以实时记录会议纪要或进行实时翻译。

  • 系统悬停方案：通过系统引擎能力，可以将不支持悬停的应用的显示内容和操作按键，自动剥离，实现上看下用。

影像方面，OPPO Find N2 外屏前置 32MP 镜头，后置 50MP 主摄（索尼 IMX890）+ 48MP 超广角（索尼 IMX581）+ 32MP 2 倍光学长焦（索尼 IMX709），搭载独家定制 RGBW 人像长焦模组，色彩上联合哈苏进行深度调试，同时配备自研影像专用 NPU 芯片马里亚纳 MariSilicon X，支持多角度悬停拍摄。

IT之家了解到，OPPO Find N2 今晚开启预售，12 月 23 日上市正式开售，价格为：

  • 12GB + 256GB：7999 元

  • 16GB + 512GB：8999 元

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关键词：折叠屏OPPO Find N2

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