7999 元起，OPPO Find N2 折叠屏手机发布：仅重 233g，搭载骁龙 8 +，支持手写笔

IT之家 12 月 15 日消息，在今日下午的 OPPO Find N2 系列新品发布会上，OPPO Find N2 折叠屏新机正式发布。作为一款续作机型，OPPO Find N2 号称折叠屏首次轻过直板手机。

在 OPPO Find N2 上搭载了多项新技术，包括：

超轻固精工拟椎式铰链

行业首款航天级复合碳纤维屏幕支撑结构

折叠屏首次使用钛合金螺丝钉

新技术加持下，OPPO Find N2 重量控制在了 233g，比苹果 iPhone 14 Pro Max 更轻。

OPPO Find N2 的折叠测试标准从上一代的 20 万次提升到 40 万次，并通过了多项极限环境下的折叠测试，号称首款通过莱茵折叠无忧认证的手机。

外观方面，OPPO Find N2 延续了上一代的设计，包括云白、素黑、松绿三款配色，整机厚度对比上代减少 1.3mm，外屏边框缩窄 47%，内屏采用 7.1 英寸的 1920×1792 镜面折叠大屏，外屏采用 5.54 英寸的 2120×1080 微曲面屏，均支持 120Hz 高刷新率。

性能方面，OPPO Find N2 搭载了高通骁龙 8 + 处理器、LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，配备 4520mAh 电池和 67W 闪充，拥有 X 轴线性马达和双环式对磁扬声器。

OPPO Find N2 在大屏应用适配方面也有新突破，搭载了自研系统级适配技术 ——UI 自适应框架，可以通过强大的引擎能力，识别出适配问题并自动修复，号称已经覆盖了很多日常应用甚至是地方性应用。

OPPO Find N2 也用上了全新自研的 OPPO Pen 手写笔，该笔采用 1.4mm 超纤细笔尖设计，支持 4096 级压感检测。该机还可以让会议 PPT 直接放大四倍，并使用超级 n28 技术，将双天线升级到四天线，弱信号场景下也能保证会议流畅不中断。

OPPO Find N2 在分屏方面进行了多项改进，包括：

三指分屏截图，满足多样的分屏截图需求；

在左右分屏的基础上，支持全新上下分屏；

支持全新输入法分屏，可任意切换键盘位置，不遮挡两边分屏的应用画面；

单一应用也能分屏，提升多任务处理能力。

OPPO Find N2 依然支持自由悬停，并新增了悬停空间，显示支持悬停使用的应用，包括优酷、爱奇艺、芒果 TV、网易云音乐、每日瑜伽、斗鱼等，还有两项新功能：

悬停会议：支持字幕转写功能，下半屏可以实时记录会议纪要或进行实时翻译。

系统悬停方案：通过系统引擎能力，可以将不支持悬停的应用的显示内容和操作按键，自动剥离，实现上看下用。

影像方面，OPPO Find N2 外屏前置 32MP 镜头，后置 50MP 主摄（索尼 IMX890）+ 48MP 超广角（索尼 IMX581）+ 32MP 2 倍光学长焦（索尼 IMX709），搭载独家定制 RGBW 人像长焦模组，色彩上联合哈苏进行深度调试，同时配备自研影像专用 NPU 芯片马里亚纳 MariSilicon X，支持多角度悬停拍摄。

IT之家了解到，OPPO Find N2 今晚开启预售，12 月 23 日上市正式开售，价格为：