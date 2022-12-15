文远知行获准在深圳进行前装量产自动驾驶小巴载人示范运营

IT之家 12 月 15 日消息，文远知行接连获得“深圳智能网联汽车道路测试许可”以及“深圳智能网联汽车示范应用许可”，成为首个凭借前装量产自动驾驶小巴车型在深圳获准进行载人示范运营的企业。

获许可后，文远知行可依照《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》、《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》及道路交通安全法律法规的有关要求，在深圳市南山区、龙华区开展首个前装量产自动驾驶小巴的微循环接驳载人示范运营，为市民提供自动驾驶公交服务；这也是本批获得智能网联汽车示范应用许可中唯一的自动驾驶小巴项目。

2021 年 7 月，工信部、公安部、交通运输部联合印发《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》，在道路测试基础上增加载人载货示范应用，并将高速公路纳入道路测试及示范应用道路范围。IT之家获悉，自 2022 年 8 月 1 日起，深圳正式施行《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》，这也是国内首次对智能网联汽车的准入登记、上路行驶等事项做出具体规定，填补了上述领域的立法空白，帮助国内智能网联汽车行业发展和自动驾驶商业化落地向前迈出了一大步。

自 2022 年 1 月起，文远知行已先后于广州、海南博鳌、沙特阿拉伯首都利雅得、南京、无锡等海内外城市落地自动驾驶小巴，为当地市民提供自动驾驶微循环公交服务。