贾跃亭的车又又又推迟了，法拉第未来：FF91 Futurist 预计明年 4 月开始交付

IT之家 12 月 16 日消息，法拉第未来今日宣布，该公司正与潜在的新投资者和现有的 FF 投资者讨论，以获得生产 FF 91 Futurist 所需的约 1.5 亿-1.7 亿美元的额外资金。

据介绍，旗下 FF 91 Futurist 预计将于 2023 年 3 月底在 FF 的制造工厂“FF ieFactory California”开始生产，并于 4 月初下线，预计将于 2023 年 4 月开始向用户交付，前提是及时收到额外融资和股东批准。

法拉第未来 (Faraday Future) 最近一直在努力筹集资金以启动其 FF91 的生产工作。该公司在当地时间周四表示，已收到一名现有投资者 3000 万美元的约束性意向书。据该公司称，现有投资者也将提供资金支持其首款车型的生产。

去年 11 月，该公司表示，对其继续经营的能力存在“重大怀疑”，并推迟了 FF 91 电动汽车的交付。法拉第未来的股价今年已经下跌了 90% 以上，跌至每股 1 美元以下，股东在去年 11 月的一次特别会议上批准了反向拆股提议，以遵守纳斯达克的公开上市规则。

IT之家此前报道过，贾跃亭 11 月底通过社交媒体表示，上市 16 个月以来，FF 因顶层治理和顶层管理等问题犯了很多错误也经历了很多磨难。其非常高兴地看到，继董事会的合格化调整完成后，本次的管理层调整将帮助 FF 进一步地拨乱反正、重回正轨。

贾跃亭称，他们将彻底改正错误并着眼未来，把全力推动 FF 91 Futurist 交付作为第一目标。随着第六个生产制造里程碑的达成，和产品性能测试持续获得超预期的结果，再加上陈雪峰出任全球 CEO，这让他们距离这一目标仅剩一步之遥。