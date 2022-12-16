少量补货：OPPO Find N2 / Flip 手机京东补贴至高 1800 元

OPPO 昨日发布了全新一代的 OPPO Find N2 折叠屏系列，包括 OPPO Find N2、OPPO Find N2 Flip。

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IT之家了解到，OPPO Find N2 实现全新升级超轻固精工拟椎式铰链和 233 克重量，首创内外屏双 E6 材质、首创内外屏环境色自适应、首次通过莱茵折叠无忧认证。支持悬停空间，开合间悬停 1 秒即可进入全新定制的悬停界面。

OPPO 首款竖向折叠手机 Find N2 Flip 瞄准解决续航、折痕、信号等小折叠产品的核心痛点，Find N2 Flip 还搭载了 17:9 比例、3.26 英寸的最大尺寸任意窗，实现专属的外屏交互方式。

OPPO Find N2 系列全系搭载 OPPO 自研芯片马里亚纳 MariSilicon X，独立影像芯片、哈苏超清画质引擎、旗舰级摄像模组结合，通过芯片、软件、算法、硬件整合，带来新的影像体验。

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