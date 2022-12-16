蔚来 Power Up Plan 小兴安岭林海线贯通：全程约 460km

IT之家 12 月 16 日消息 蔚来宣布，Power Up Plan｜小兴安岭林海线正式贯通。从哈尔滨出发，平原到丘陵，抵达神秘的小兴安岭，感受原始森林的壮阔。

蔚来 Power Up Plan｜小兴安岭林海线全程约 460km，布局 1 座换电站、4 座超充站、1 座目充站。从黑龙江省会哈尔滨出发，一路前行，海拔缓慢升高，途径林都伊春，最后驶入有红松之乡美誉的小兴安岭，领略北方山水的壮美。

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蔚来表示，沿着 Power Up Plan｜小兴安岭林海线，跨平原穿林海，探寻神秘的小兴安岭。需注意当前疫情尚存，希望大家出行前提前做好规划，做好个人防护。如冬季出行，除个人保暖外，还需对车辆提前进行检查，建议更换雪地胎，山区路段最好由经验丰富的老司机驾驶，如遇特殊情况可随时联系专属群或拨打 400-999-6699。

Power Up Plan 目的地加电路线启动以来，蔚来已先后打通 318 川藏线、川西藏羌环线、独库公路、青藏线、太湖环线、辽西环线、山东半岛环海线、吉林长白山线等 46 条旅游路线，为用户提供更便捷的出行加电体验。