苹果表示 iPhone 14 机型卫星紧急救助功能明年扩展到更多国家和地区

IT之家 12 月 17 日消息，在本周早些时候发布的新闻稿中，苹果公司表示 iPhone 14 机型中的卫星紧急求助功能明年将会向更多国家和地区开放。只是苹果在新闻稿中并未明确明年的扩展计划。

卫星紧急求助功能于今年 11 月在美国和加拿大地区率先上线，需要运行 iOS 16.1 或更高版本的 iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro 或 iPhone 14 Pro Max。

IT之家了解到，该服务于本周早些时候提供给法国、德国、爱尔兰和英国的 iPhone 14 机主，一些当地的紧急服务号码需要使用 iOS 16.2。该服务从 iPhone 14 机型激活时开始，提供两年免费服务。

苹果官方支持文档中表示：

1.在美国和加拿大，请拨打或发短信给 911。在法国，请拨打或发短信给 112、15、17、18、114、119、191 和 196。在德国，请发短信给 112 和 110。在爱尔兰和英国，请拨打或发短信给 999 或 112。 2. 在法国拨打或发短信给 15、17、18、114、119、191 和 196 时，在德国拨打或发短信给 110 时，以及在爱尔兰拨打或发短信给 999 时，你需要使用 iOS 16.2，才能通过卫星连接到紧急服务。具体能不能使用这些额外的紧急号码还可能取决于你的蜂窝网络运营商。

该功能允许 iPhone 14 机型连接到 Globalstar 卫星，用户能够在手机和 Wi-Fi 覆盖范围之外向紧急服务机构发送短信。苹果公司说，在“能直接看到天空和地平线的理想条件下”，通过卫星发送一条短信可能需要 15 秒，但树叶或其他障碍物可能导致短信发送时间更长或无法发送。苹果公司表示，在纬度 62° 以上的地方，如阿拉斯加和加拿大的北部地区，卫星连接也可能无法工作。