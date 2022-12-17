没钱了？马斯克以“原价”为推特寻找新投资者

北京时间 12 月 17 日消息，知情人士称，随着用户反抗、广告商逃离、债务偿还迫在眉睫，埃隆・马斯克 (Elon Musk) 家族办公室的董事总经理正在为推特寻找新的股权投资者。

知情人士称，马斯克的财务管家贾里德・伯查尔 (Jared Birchall) 本周与潜在投资者进行了接触，以每股 54.20 美元的价格出售推特股票，这与马斯克今年 10 月将推特私有化时支付的价格一样。“最近几周，我们收到了大量投资推特的主动请求，”一份融资推介副本显示，“因此，我们很高兴地宣布以原价和条款对普通股进行后续股权发行，目标是在年底结束。”

特斯拉投资者罗斯・戈伯 (Ross Gerber) 在马斯克最初收购推特的交易中投入了不到 100 万美元。他证实，周四晚上有人联系他以 440 亿美元估值为推特进行另外一轮融资。戈伯称，他正在考虑是否投资，但想要更清楚地了解这个计划。“人们可以说他在推特创造了价值，也可以说他破坏了价值。目前还很难说。”他表示。

马斯克的收购交易让推特承担了 130 亿美元的债务，每年将支付约 10 亿美元的利息，这比该公司去年产生的现金还要多。而且，这还是在广告商被马斯克几乎不择手段的内容监管方式吓跑之前。对于马斯克来说，要求投资者为一项价值正在迅速崩溃的资产支付全价，这将是一个艰难的推销。马斯克可能有拯救推特和清理社交媒体的想法，但前景不乐观。