微软推出 Microsoft Teams Premium 预览版，提供免费 30 天试用

IT之家 12 月 17 日消息，微软在今年 10 月举行的 Ignite 大会上，宣布将会在今年 12 月以预览版形式推出 Microsoft Teams Premium。微软今天正式宣布这项增值服务上线，用户可以通过 Microsoft 365 管理中心免费试用 30 天时间。

Microsoft Teams Premium 在现有 Teams 基础上添加了企业环境所需的附加功能，包括更个性化的设置、更智能化的 AI 功能以及更安全的妥善保护等等。

IT之家了解到，微软罗列了 Microsoft Teams Premium 的 5 个主要优势：