微软推出 Microsoft Teams Premium 预览版，提供免费 30 天试用

IT之家 12 月 17 日消息，微软在今年 10 月举行的 Ignite 大会上，宣布将会在今年 12 月以预览版形式推出 Microsoft Teams Premium。微软今天正式宣布这项增值服务上线，用户可以通过 Microsoft 365 管理中心免费试用 30 天时间。
Microsoft Teams Premium 在现有 Teams 基础上添加了企业环境所需的附加功能，包括更个性化的设置、更智能化的 AI 功能以及更安全的妥善保护等等。
IT之家了解到，微软罗列了 Microsoft Teams Premium 的 5 个主要优势：
通过品牌、组织背景和组织共同模式场景，将你的组织品牌和公司文化扩展到整个会议。
借助 AI 让你参加的会议更高效更有影响力，可以通过实时翻译字幕来消除语言障碍、通过智能复述功能可自动生成章节让记录更智能、智能推荐行动项目和洞察力，快速补上错过的提到你名字的会议。
部署先进的会议保护，如水印、会议端对端加密和会议敏感度标签，防止复制 / 粘贴会议聊天记录，更好地保护您的虚拟会议。
通过先进的功能来提供高质量的网络研讨会体验，通过注册等待名单和手动批准来简化活动工作流程，在活动开始前通过虚拟绿室为演讲者（与参会者分开）提供幕后操作，并管理参会者的体验，使他们只看到共享内容和屏幕上的参与者。
利用文本提醒、自定义品牌的虚拟约会等高级功能管理端到端的虚拟约会体验，以及一个集中的虚拟约会仪表板，以便快速查看日程安排、队列和分析，从而跟踪关键的使用情况，如不出席和每个约会的等待时间信息。