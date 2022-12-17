高通推出面向物联网优化的超低功耗 LTE 调制解调器，集成地面定位支持

IT之家 12 月 17 日消息，据高通官方消息，高通现已推出最新物联网（IoT）调制解调器 —— 高通 QCX216 LTE 物联网调制解调器。

官方表示，全新的高通 QCX216 LTE 物联网调制解调器支持用户追踪资产，并为需要处理数据的物联网终端提供更多计算能力。这一高性能的集成式解决方案带来了面向物联网而优化的速度，且不会对电池续航产生很大影响，这对于扩展物联网应用至关重要，例如智能公用表计、追踪器、电动出行、停车计时器、家庭自动化与安防和其它基于定位的解决方案，以及许多其它垂直行业应用。

IT之家了解到，高通 QCX216 LTE 物联网调制解调器是一款成本优化的 Cat.1bis 调制解调器，可在全球范围使用，并与现有 LTE 蜂窝基础设施无缝连接。该调制解调器支持多种接入技术的扫描能力，与高通地面定位服务（Qualcomm Terrestrial Positioning Service）支持的特性结合使用，助力客户面向广泛行业开发超低功耗应用。这一调制解调器还将助力 OEM 厂商以更小的外形打造更经济的物联网终端。高通表示，该集成解决方案可实现面向物联网而优化的高达 10Mbps 的速度，并以超低功耗运行从而延长电池续航。