长江计算公布鲲鹏数据中心全液冷整机柜 Acceler 5000 PoD 配置：高达 2.5PFlops 算力

IT之家 12 月 17 日消息，在 2022 武汉高性能计算大会上，长江计算发布了鲲鹏数据中心全液冷整机柜 —— 长江计算 Acceler 5000 PoD，其将面向科学计算、云渲染和大数据等重算力场景，帮助构建超大规模数据中心集群。该产品可提供高达 2.5PFlops 算力，并带来更好地能效表现和易部署、易管理特性。

长江计算 Acceler 5000 PoD 采用标准机柜设计，高度 47U，功率密度 66kW；满配情况下可安装 32 台 1U 双路液冷服务器节点，提供 64 颗鲲鹏 920 CPU、128 颗 GPU，共计 2.5PFlops 的双精度浮点算力，相当于 8 个传统机柜；同时，机柜内也集成柜顶交换机、电源及液冷散热管路、配件。用户不仅能根据供电、承重等相关需求对机柜配置进行定制，更能通过多个机柜的联合部署快速扩充总体算力。

通过采用成熟且高效的冷板式液冷散热，长江计算 Acceler 5000 PoD 能够让低温液体快速带走 CPU、内存、GPU 等高能耗部件上的热量。由此，CPU、GPU 等部件便能获得更好的散热环境，从而运行在更高频率，获得更高、更持久、更稳定的算力表现。

在获得更高散热性能的同时，长江计算 Acceler 5000 PoD 拥有更高的集中换热效率。通过在液冷换热器中使用纵向涡流发生器和场协同最优协调角，其配套的换热器亦能实现 20% 的换热效率提升。

这让采用液冷方式的数据中心能够获得不超过 1.15 的 PUE 表现，这意味着数据中心每年可节省约 20% 电费成本。而极低的 PUE 值能够帮助数据中心满足当前越发严苛的节能减排政策。

在部署层面，长江计算 Acceler 5000 PoD 能够通过整机柜的预制、包装、运输和交付大幅减少部署时间，用户只需根据数据中心实际情况安装冷却液管路和液冷换热器即可。同时，用户也可根据需求选装不同设计、不同功能的机柜柜门。在实际情况中，仅需 2-3 天便可完成现场部署工作，相比传统部署模式，周期缩短 90%。

在内部设计层面，长江计算 Acceler 5000 PoD 则践行“0 线缆”理念。IT之家获悉，通过电源的易插拔接口，网络的全背板连接，特殊设计的冷却液管路密封接口等一系列设计，实现机柜中所有节点快速“全盲插”，既大幅降低了运维工作量和难度，也降低了日后长期运维过程中损坏、虚接、管路漏液等情况的发生概率。

而在运维管理层面，机柜内的服务器和交换机则可通过采用 RESTful API 的 Redfish 接口与 FusionDirector 智能管理系统对接，为基础架构管理提供统一且智能的管理门户，实现版本管理、部署管理、资产管理、能效管理、故障管理等一系列智能功能。