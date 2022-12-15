Meta 停止在丹麦建设两个“传统”数据中心

IT之家 12 月 15 日消息，据路透社报道，Meta Platforms Inc 的一位发言人周四表示，该公司已经停止了在丹麦欧登塞的两个数据中心的建设，而将专注于建设针对人工智能（AI）的新型数据中心。

Facebook 母公司 Meta 在欧登塞已经拥有两个大型数据中心，但目前在那里开发的另外三个数据中心将只有一个会完工。

Meta 发言人 Peter Münster 表示，“过去一个月，我们宣布了一系列措施，使我们成为更加精简的组织，这些措施的重要部分是将更多的资源转移到高度优先的增长领域，包括对人工智能的战略投资。”

上个月，Meta 表示，在经历几个季度令人失望的业绩之后，公司将裁减 1.1 万个工作岗位，这是该公司 18 年历史上的第一次。

IT之家获悉，Meta 公司的传统数据中心为 Facebook 和 Instagram 等应用提供服务器。但该发言人说，人工智能所需的计算需要新一代的数据中心。

欧登塞的两个停工的数据中心于今年 8 月开始建设。然而，本周二 Meta 公司终止了与承包公司 Per Aarsleff 的交易，其价值 24 亿丹麦克朗（约合人民币 23.96 亿元，3.44 亿美元）。