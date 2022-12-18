特斯拉股价大跌逾 60%，马斯克未来可能失去控制权

北京时间 12 月 18 日消息，今年目前为止，特斯拉公司的股价已经累计下跌了 62% 以上。脸书前安全主管亚历克斯・斯塔莫斯 (Alex Stamos) 警告称，如果特斯拉股价没有开始好转，维权投资者可能会开始购买特斯拉股票，甚至试图从埃隆・马斯克 (Elon Musk) 手中夺取该公司的控制权。

斯塔莫斯警告马斯克可能失去控制权

维权投资者常常会买入大量上市公司股份，要求企业变革，有时会施压企业调整董事会，安插自己的董事席位，从而影响企业发展。

斯塔莫斯本周在播客节目中谈到了特斯拉股价的大幅下跌。他表示：“如果特斯拉股价继续这样快速下跌，那么最终会有维权投资者进场，这些维权投资者将要求进入董事会，然后向马斯克施压，甚至可能把马斯克踢下 CEO 的位置。”

斯塔莫斯说，如果真的有维权人士出现，他们可能最终会“为马斯克的行为踩刹车”。他指的是马斯克执掌推特期间引发争议的行为。“这可能会给他一个耳光，让他知道这样做是否值得。”斯塔莫斯表示。不过到目前为止，还没有迹象表明会发生这种情况。

特斯拉发言人和马斯克尚未置评。斯塔莫斯之前是脸书首席安全官，也曾是雅虎的首席信息安全官。他上一次站出来发出维权投资者试图罢免创始人的警告是针对马克・扎克伯格 (Mark Zuckerberg)。当时有一些声音认为，扎克伯格应该在 2019 年被解除 CEO 职务。

斯塔莫斯并不是唯一一位警告马斯克可能面临清算的人。周三，特斯拉大股东廖凯原 (Leo KoGuan) 呼吁任命一位新的 CEO 接管公司。截至今年 9 月，廖凯原已持有大约 2260 万股特斯拉股票。