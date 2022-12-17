分析师：特斯拉积压订单减少至 20 万以下，全球产量已明显高于销量

IT之家 12 月 17 日消息，自从柏林超级工厂、得州超级工厂开工之后特斯拉产能迅速上升，再算上加州超级工厂以及上海超级工厂完成产能升级，特斯拉目前挤压订单量正在迅速减少。

根据分析师 Troy Teslike 的说法，特斯拉全球电动汽车订单积压量近月来一直在迅速减少，截至 2022 年 11 月 30 日已降至 190000 辆。据称，190000 台的数量大约对应着 44 天的产能。

他提供了非常有趣的特斯拉统计数据和预测，目前积压订单量与 10 月底的 285000 相比大约下降了 33%，而这个数字在 8 月底接近 40 万，3 月至 7 月期间接近 50 万。如果计算无误，那么这意味着特斯拉目前新车产量明显超过同期销量。

在特斯拉三个主要市场（美国、欧洲和中国）中，降幅最大的是美国。截至 11 月底，特斯拉积压订单在两个月内减少了 100000 多，已降至不到 60000 辆。这也可以解释为什么特斯拉在 12 月推出了一些额外的激励措施来进行促销。

相比之下，特斯拉在中国的挤压订单早在几个月前就压到了一个很低的水平（最快预期交付时间只有 14 天），而欧洲仍然相对稳定。

以美国来看，随着整体经济情况的不确定性，再加上高通胀带来的《通货膨胀减少法案 (IRA)》，都显着影响了 7500 美元的联邦税收抵免政策。所以特斯拉新车要到 2023 年才能再次有资格获得全额补贴，这也使得许多客户选择等到明年再来购车。结果表明，目前五分之三的 Model 3 / Y 车型完全没有积压订单（根据报告，预期交付时间只有 7 天）。

IT之家了解到，今年 10 月，特斯拉公布了 2022 年第三季度汽车产量和交付量数据。数据显示，特斯拉该季度共生产 36.6 万辆汽车，交付 34.4 万辆，与去年同期交付 24 万辆汽车相比增长了 10 万多辆，但仍不及分析师预期。

第三季度，特斯拉共生产新车 365923 辆，其中 Model 3 与 Model Y 共为 345988 辆，Model S 和 ModelX 总产量为 19935 辆。同期，特斯拉共交付 343830 辆新车，其中 Model 3 与 Model Y 为 325158 辆，Model S 和 ModelX 为 18672 辆。

在产量和交付方面，特斯拉第三季度都取得了巨大进展。相比之下，特斯拉去年同期生产了 237823 辆汽车，今年第二季度产量为 258580 辆。同时，特斯拉去年同期交付了 241300 辆汽车，2021 年第四季度交付 308600 辆汽车，2022 年第一季度交付 310048 辆汽车，2022 年第二季度交付 254695 辆汽车。