消息称 Twitter 解雇了部分基础设施部门的工程师

IT之家 12 月 18 日消息，据 The Information 报道，一位消息人士称，Twitter 周五晚间解雇了其部分基础设施组织的工程师，减少了该公司维持社交媒体服务运行的部分人员。这次裁员是在该部门的一些领导人被解雇几天后进行的，是马斯克在 Twitter 进行的一系列裁员中的最新一次，在过去六周内，Twitter 的员工人数减少了近 75%。

此次裁员的规模尚不清楚，但一些工程师昨天在 Twitter 上说，他们通过电子邮件被告知不再需要他们的贡献。《纽约时报》周二报道，马斯克裁掉了推特的基础设施主管 Nelson Abramson，以及该公司的其他一些高级员工。

根据 The Information 的估计，自 10 月底马斯克收购该公司以来，Twitter 的员工人数已经缩减了约 75%。IT之家了解到，该社交媒体网站在前首席执行官帕拉格-阿格拉瓦 (Parag Agrawal) 领导下雇用了约 7500 名员工。据报道，截至一周前，Twitter 的内部 Slack 显示目前公司大约有 2,000 名员工。据报道，11 月，马斯克告诉该公司剩下的员工，Twitter 不会再裁员。

此次对基础设施部门的裁员可能会增加人们对该网站在不久的将来可能变得不可靠的担忧。同时，此举可能会进一步疏远特斯拉的投资者，他们已经在质疑马斯克在 Twitter 上花了多少时间。据 The Information 报道，在 Abramson 被辞后，马斯克启用了特斯拉工程师希恩-奥斯汀来管理 Twitter 的基础设施团队。

裁员还表明，自马斯克接管以来，Twitter 的财务状况似乎很不稳定。据报道，最近几周，埃隆和其他高管讨论了拒绝向最近几周被公司解雇的数千人发放遣散费的潜在后果。该公司还拖欠其圣弗朗西斯科总部和全球卫星办公室网络的租金。