统信 UOS 推出系统移动固态硬盘：即插即用双系统，内置海量学习资料，售价 798 元起

IT之家 12 月 18 日消息，国产操作系统厂商统信 UOS 推出了一款系统移动固态硬盘，售价 798 元起。

该硬盘名为“统信 UOS 远舰系统盘”，内置统信 UOS 国产操作系统，最高读速可达 540MB/s，最高写速可达 480MB/s，采用 USB-C 接口。

该产品的主要用途是提供一个即插即用的双系统，统信 UOS 是一款纯净无广告的国产操作系统，适合 0 基础小白和 Linux 爱好者：

支持一键安装，无人值守；

支持双系统，不影响原有系统使用，更换系统不担心电脑资料丢失；

支持官方应用商店，无病毒、放心安全下载，工作学习无打扰；

无弹窗，无广告，青少年上网保护功能，全自动屏蔽网页广告；

三大应用生态，以统信 UOS 生态为主线，过渡性兼容 Windows 生态和安卓生态，电脑大屏运行安卓软件；

跨屏互联，快速协同，高效处理和传输文件。

与普通的外置系统硬盘 / U 盘不同的是，该产品拥有多项安全功能，内置海量学习资料，支持青少年保护、家长手机端控制电脑。

IT之家了解到，统信 UOS 远舰系统盘拥有 128/256/512GB 三个版本，售价为：