FC 游戏《冒险岛》1234 通关结局赏析，多少玩家被卡了整整三十年

《冒险岛》系列应该是所有玩家们的共同回忆吧！

就是不知道当年的你接触过哪一代呢？

《冒险岛》在红白机平台发行了四部作品，在街机平台有一款名为《神奇小子》的游戏和《冒险岛》很有渊源，这在之前我们已经仔细研究过了。

一般玩家都是在红白机平台体验到的。

当年你通关过哪个版本呢？

四个版本中第一代应该是最难的，大多玩家也就体验一下而已，后面关卡长得什么样子都没有见过

高桥名人在当时可是很有名气的哦，以他的形象代言的确圈粉无数。

《冒险岛》作品中的主角，基本都是以他的形象为原型，已经成为传统。

初代的难度高就在于容错率太低了，随便什么碰一下就死，陷阱又多，辅助的道具太少。

而在 234 代因为加入了坐骑元素，以及其他新的道具，降低了游戏难度，提升了存活率。

今天，小编就和大家一起回味一下曾经的经典游戏，看看游戏的结局到底是怎样的。

《冒险岛》

当年我靠实力玩连一关都没有打过去，后来是通过选项直接跳到第八关，但是却在前半段场景就被劝退了。

这款游戏几乎不大可能通关的，特别是倒数第二关的跳跃，根本不是人类可以完成的。

冒险岛的 BOSS 其实都是很好打的，只要你掌握了规律，就能在很短的时间内消灭。

BOSS 们似乎共用同一个身躯，脑袋打掉就直接过关。

不知道当年的你，玩到的是哪个版本呢？

第一代的剧情几乎没有，甚至都没有交代女主被抓走。

打败最后一只 BOSS 后，就能看到高桥名人救出来一个女生，此时我们才知道游戏的剧情是英雄救美啊！

一代结束！

《冒险岛 2》

《冒险岛 2》虽然没有 1 代那么难，但仍然比 3 代和 4 代困难。当年我一直没有打通关。

游戏中首次加入了坐骑的设定，其中包括：

射速超快的蓝龙，可以在冰面上不打滑；

射程较远的红龙，可以在岩浆自由行走；

移动缓慢的粉龙，可以大大提升水下生存能力；

可以飞行的紫龙，可以直接将玩家送到终点。

冒险岛 2 的各国封面和标题界面。

不知道当年大家玩到的画面是哪一种呢？

《冒险岛 2》虽然开启了坐骑时代，但说实话它的存在感并不是很高，因为在 3 代出现之后就几乎没有它什么事了。3 代几乎在各方面都比 2 代更加耐玩。

2 代最终 BOSS，有两只：

在二代结局中，同样是成功地救出女主。

《冒险岛 3》

这部作品应该就是该系列的巅峰之作了，同类玩法的作品几乎不可能超越。

游戏中加入了外星元素，在开场画面女主就被外星人抓走了。

外星人运气还真背，在这个完全没有科技的年代，居然被石器打败

3 代的难度其实和 2 代差不多的，不过 3 代的能力和道具增加了不少，因此难度相对比较低。不少玩家能够通关的版本就是这个。

游戏中的 BOSS 们很有挑战性，同时也都很好打，只要你掌握了它们的规律就很轻松。

当年我们对付大部分的 BOSS 都是直接派翼龙上场，空中的优势可以压制。

最终 BOSS 是飞碟和外星人，这还是首次的外星人之战。

打败外星人之后，主角和爱人一起进入飞碟逃生。

飞碟飞出来之后就损坏了，好在翼龙及时出现将两人接住，安全返回小岛。

突然，天上又出现了一只飞碟。本来以为是来抓他们的，结果飞了一半就掉下大海了。

当年我们一直以为《冒险岛 3》之后不大可能还有续作了，毕竟此时红白机已经渐渐开始走下坡路了。但是没想到，在九十年代中期《冒险岛 4》发行了。

《冒险岛 4》

《冒险岛 4》是任天堂官方认可的最后一个红白机游戏，其地位可想而知。

那么，4 代的质量到底如何呢？有没有超越 3 代呢？

玩过的人应该都深有体会，《冒险岛 4》就是神作，创新的玩法和解密模式，大大提升了游戏的趣味性。

当年多少玩家在不懂日文的情况下，强行通关了？

谁会想到，红白机游戏在没有电池的情况下，居然可以存档？

这种创新的密码存档方法，应该是绝无仅有的吧！

4 代中还有不少的彩蛋哦，甚至我们可以看到早年的形象。

剧情和任务都很简单，基本上让我们忽略了语言障碍。

当然了，游戏想要通关的话，记得运用好连发键刷道具，要不然通关有难度。

《冒险岛 4》也是属于红白机冒险岛最后的辉煌。

打败最终 BOSS 后，再一次成功的救出了女主。

而属于冒险岛的故事也就这么结束了。

女主这都被绑架了四次了，是不是该换男主被绑架一次了呢？

现在百度一下《冒险岛》全都是那款网络游戏，其实属于我们这代人的回忆，就只有当年在红白机上面体验到的这几款《冒险岛》。

除了红白机，冒险岛还在其他好几个主机平台发行过，质量都是很不错的。

结局都一样，最终抱得美人归

闲暇之余，偶尔还会回味一下昔日的那些老游戏。

发现原来当年自己在游戏中付出过很多，同时也得到了很多的快乐。

只是如今玩游戏，已经不愿意再投入更多的精力了。

注：文中图片来自 FC 图库

本文来自微信公众号：街机情怀 （ID：JJQH66），作者：我们的街机时代