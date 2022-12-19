特斯拉股东怨气冲天：都是推特闹的，马斯克要么回归要么下课

一边是股价腰斩的特斯拉，一边是陷入混乱的推特，还有太空探索公司 SpaceX、脑神经科学公司 Neuralink 和地下隧道公司 Boring Company，同时兼顾多家公司的马斯克，正面临左右难平衡的状况。面对着股价持续下跌和一心多用的马斯克，特斯拉股东终于喊出了“马斯克下课”。

马斯克被喊下课

上周四，特斯拉的第三大自然人股东、印尼亿万富翁廖凯原（KoGuan Leo）连发数条推文，公开喊出了马斯克下课。廖凯原是马斯克的忠实追随者，因为相信特斯拉前景而大量购入股票，甚至抛售了其他股票而专注持仓特斯拉。

股价最高时，他的特斯拉持股价值超过 70 亿美元。随着特斯拉股价今年持续下跌，廖凯原的投资已经缩水到 34 亿美元，但依然是仅次于马斯克和甲骨文创始人埃里森（Larry Ellison）的特斯拉第三大个人股东。

是什么让这位亿万富翁公开要求马斯克下课？廖凯原指责马斯克在推特投入了过多精力。“马斯克抛弃了特斯拉，特斯拉现在没有一个工作的 CEO。特斯拉需要和值得拥有一个全职 CEO。”他随后又补充道，“马斯克曾经是个骄傲的父亲，特斯拉也成长起来。（现在特斯拉）需要一个库克这样的执行者，而不是马斯克。”

他写道，“我投资特斯拉的时候已经是亿万富翁，未来还会继续投资特斯拉，因为有没有马斯克，这家公司都会成为最大的企业。我投资特斯拉是因为马斯克。我希望他继续担任 CEO，但他却抛弃了特斯拉。”

显然，特斯拉股价今年的低迷表现和马斯克的一心多用让投资者非常不满。单是上周特斯拉股价就下跌了 16%，创下了过去两年的最差表现，过去一年更是下跌超过六成，从去年年底的 402 美元高点，一路下滑到目前的 150 美元，市值更是蒸发了超过 7000 亿美元，目前还不到 5000 亿美元。

特斯拉股价大跌，当然也会影响到马斯克的个人身家。因为特斯拉持股是他最主要的资产。过去一年，马斯克的个人资产减少了超过 1000 亿美元，现在已经缩水到不足 1700 亿美元，让出了全球首富的位置。

高位套现引不满

虽然廖凯原依然相信特斯拉股价未来的上涨空间，还计划逢低买入特斯拉抄底，但他呼吁特斯拉董事会开始寻找新的 CEO 人选，也让马斯克自己挑选接班人。此外，廖凯原还呼吁马斯克和他一道购入特斯拉股票，提振持续走低的股价。他显然对马斯克过去一年持续抛售特斯拉股票套现非常不满。

作为特斯拉最大股东兼 CEO，马斯克却是高点套现最狠的人。就在上周，他又一次抛售套现了 35 亿美元，过去两个月累计套现 75 亿美元。自去年 12 月特斯拉股价触及 402 美元的高点之后，马斯克就一直在持续不断的抛售套现，已经累计套现了 390 亿美元。

马斯克没有解释自己的套现目的，外界猜测他可能是用于推特相关资金需求。马斯克从今年 1 月底开始大量收购推特股份，在 4 月底迫使推特董事会接受 440 亿美元的收购报价，在中间经历了系列反复退缩和诉讼施压之后，最终在 10 月底按照原价完成了这笔收购交易。

在他收购推特的 440 亿美元中，其中有 130 亿美元来自银行贷款，每年单是利息就要支付 10 亿美元。而且，为了筹集收购资金，马斯克在今年 5 月已经抛售了 130 亿美元的特斯拉股票。今年 8 月，他又抛售了 69 亿美元的股票，理由是为完成收购筹集资金。

不可否认的是，特斯拉股价下跌背后有着诸多宏观和自身因素：美联储持续加息，导致美国股市今年大幅下调，也令美国经济面临着衰退阴影，可能会影响到特斯拉未来的销售；此外，特斯拉也面临着供应链和库存的问题。

但同样无法回避的是，马斯克本人也是导致特斯拉股价大幅下跌的重要原因。尽管马斯克亲手将特斯拉打造成全球电动车领头羊，市值一度突破万亿美元，但今年他的一系列操作却让特斯拉投资者们倍感失望，也是造成特斯拉股价大幅下跌的直接原因。

现在的特斯拉，状况并不令人乐观。德国柏林和德州奥斯汀工厂的产能利用率只有 20%，马斯克抽调了中国区负责人朱晓彤和工程团队来到德州提振产能。为了提振销量，特斯拉在中国开始降价促销。而如果美国乃至全球经济陷入衰退，汽车市场的需求也会随之下滑。

股价与推特负相关

或许，相比马斯克高位套现，特斯拉投资者更担心的是马斯克一心多用，对特斯拉无暇顾及。确切的说，投资者担心马斯克在收购推特之后，在这家巨亏的社交媒体身上投入太多的精力，并且引发各种负面风波牵连到特斯拉。Wedbush 分析师艾维斯（Dan Ives）指出，特斯拉投资者担心马斯克只是把特斯拉作为资金来源用于他的推特计划，对特斯拉财务状况稳定性不负责任。

特斯拉的股价似乎和马斯克收购推特一事呈现出直接的负相关。在马斯克宣布收购推特的时候，特斯拉的市值还超过 1 万亿美元，而现在却还不到 5000 亿美元，股价直接腰斩。抛开股市整体下调的因素，特斯拉也是今年股价最为低迷的科技巨头，跌幅远远超过了同期的纳斯达克和标准普尔成分股。

4 月底达成收购协议之后，由于股市大幅下调，马斯克一度打算放弃收购。就在他宣布退出交易之后，特斯拉股价立刻出现了回升。看起来特斯拉投资者似乎对此松了一口气，重新注入了信心。

但在推特董事会的诉讼压力下，马斯克最终还是被迫按照原价 440 亿美元完成了收购。他在这笔交易上可谓损失惨重。如果没有收购交易，推特市值可能会跌破 200 亿美元，等于他支付了一倍多的溢价。再加上马斯克还要在特斯拉股价低点抛售套现，为收购筹集资金，这相当于他承受了双倍的损失。

在完成收购之后，马斯克亲自担任了推特的 CEO 职位，迫不及待地推进他的改造计划。这是他的第三个 CEO 职位，同时运营特斯拉、SpaceX 以及推特三家公司。此外，他还要偶尔分心于脑神经公司 Neuralink 和地下隧道公司 Boring Company 这两家创业公司。这样的“一心多用”在全球商业史上是绝无仅有的。

多重 CEO 难兼顾

即便马斯克是时间管理大师，他每天也只有 24 小时。此消彼长，他在运营推特上花了多少时间，就意味着在运营特斯拉上少了多少时间。

在过去的一个半月时间，外界所看到的马斯克，似乎将主要精力都用在了推特的大裁员、新功能以及推倒重建内容审核标准等繁杂事务上。

在入主推特之后，马斯克绝大多数的推文都是与推特相关，他忙着解释大裁员的必要性，忙着推出推特收费的新产品，忙着安抚纷纷停止投放的大广告主。这也让特斯拉投资者产生了担忧，马斯克在推特上投入那么多精力，他还有多少时间花在特斯拉上。

马斯克也乐于向外界展示自己在推特的投入程度：和工程师们熬夜审核代码。曾经的马斯克为了提振特斯拉产能，睡在了弗里蒙特的组装工厂，但现在他则是向外界展示，自己在推特总部睡沙发，甚至把会议室改成了临时宿舍

就在上周二，马斯克参加了推特 Spaces 上的连麦活动，面对着 30 万听众侃侃而谈他对推特的改造计划。但连麦刚到一半，马斯克就不得不提前下线，“我有个特斯拉的会议安排，而且已经迟到了。”为了参加这场连麦，向外界传递对推特的信心，马斯克已经耽误了特斯拉的内部高层会议。

承诺回归又食言

在上个月的特斯拉股东诉讼庭审中，原告律师提出的一大论据就是，特斯拉董事会在授予马斯克天价期权薪酬的时候，并没有要求他专注于特斯拉工作。而现在马斯克根本没有专注于特斯拉，因此天价薪酬并不合理。

原告律师专门提出，马斯克将特斯拉的软件工程师带到推特去审核代码，是在非法挪用上市公司资源，用于自己的私人利益，损害特斯拉股东权益。因为推特是马斯克的个人资产，与上市公司特斯拉毫无关系。

马斯克在法庭上解释，那些工程师都是自愿帮忙，而且在特斯拉工作时间之外到推特参与代码审核。但实际上，马斯克挪用的特斯拉资源远远不止这些工程师，他至少调用了 17 名来自特斯拉和 SpaceX 的高管到推特来帮助运营，其中包括了特斯拉首席信息官萨尔蒂（Nagesh Saldi）。

在上个月中旬的这起诉讼庭审中，马斯克当时表示自己一周之内就会完成推特的根本性组织重建，很快就会把精力时间转移回特斯拉，并为推特寻找一个新的 CEO。然而，一个多月时间过去了，马斯克依然深陷于推特的事务，而且不断惹出新的争议。

或许马斯克目前的当务之急是扭转推特的运营状况，堵住亏损窟窿，尽快让推特造血去偿还他高达 130 亿美元的巨额债务，避免继续抛售特斯拉股票去套现还贷。这也是他完成收购之后，就全身心投入推特转型工作的主要原因。

推特每年的营收约为 50 亿美元，其中超过九成来自于广告，但是去年却亏损 2.2 亿美元，今年第二季度更是再次亏损 2.7 亿美元。着急止损的马斯克完成收购之后，就对推特进行了连续两次大裁员，将员工总数直接从 7500 人砍到了不到 2000 人。

推特负面持续不断

然而，马斯克没有预料到的是，推特的大广告主们对他的入主抱着强烈的抵触情绪。在他完成收购之后，欧莱雅、安联保险、美联航等大广告主纷纷暂停了推特广告。全球最大的广告公司 IPG 甚至建议其客户全面暂停在推特投放。

值得一提的是，马斯克动用特斯拉员工到推特工作，更引发了通用汽车等大车企的不满。这些车企质疑，特斯拉员工可以看到推特的后台数据，这意味着他们在推特平台上的受众与广告数据也会被竞争对手所掌握。在马斯克入主之后，福特汽车、通用汽车以及大众汽车纷纷停止了广告投放。

据《纽约时报》报道，推特原定的第四季度营收目标是 14 亿美元，低于去年同期的 16 亿美元，但由于大广告主不断离去，推特不得不下调营收目标，从 14 亿下调到 13 亿，随后又下调到 11 亿美元。正是在这样的背景下，推特上个月底推出了广告酬宾计划，相当于是在降价促销。

此外，马斯克进入推特之后，彻底推倒重建推特内容审核标准，引发了更多的争议。他打着“言论自由”的旗帜入主推特，指责推特此前高管集体拟定的内容审核标准偏向左派，承诺要组建一个多元视角的内容审核委员会来负责重大决策。

但不到一个月时间，马斯克就抛弃了“内容审核委员会”的想法，还解散了推特原有的外部顾问委员会，频繁利用推特投票来作为他个人决策的唯一标准，连续恢复了前总统特朗普以及数万名被封杀的右派账号。

就在上个星期，马斯克声称有人在洛杉矶跟踪他年幼的儿子，突然调整推特平台规则，禁止分享关于他人位置信息，封杀了通过公开数据记录他私人飞机轨迹的账号以及运营者的个人账号，还一道封杀了因为此事批评他的诸多主流媒体记者。

略带讽刺的是，就在一个月前马斯克还信誓旦旦表示自己遵循言论自由原则，不会封杀这个私人飞机轨迹记录账号。而且，当洛杉矶警察局联系马斯克安保团队询问跟踪事件时，马斯克安保团队并没有报告任何违法行为。

任意封杀媒体记者的举动给马斯克带来了巨大的争议。他不仅遭到主流媒体的轮番抗议，甚至还遭到了欧盟委员会的处罚警告。在承受舆论压力之后，马斯克两天之后又以投票的名义解封了媒体记者账号。就在他应对这些负面风波的同一时期，特斯拉股价却在一路下滑。

股东更希望他回归

Webbush 分析师艾维斯指出，特斯拉投资者对马斯克越来越抱有警惕心理，这就像是那个喊着狼来了的男孩一样。正是在这样的背景下，即便是那些一度支持马斯克收购推特的特斯拉投资者，现在也逐渐失去了耐心。

曾经支持马斯克收购推特的特斯拉重要机构股东、Gerber Kawasaki 基金创始人戈博（Ross Gerber）已经按耐不住怒火。他上周四在推特写道，“特斯拉董事会应该醒醒了，你们有什么计划吗？现在是谁在运营特斯拉，马斯克到底什么时候回来？”

在得知马斯克又双叒叕抛售特斯拉股票套现之后，戈博和廖凯原提出了相同的要求：特斯拉需要回购股票，提振因为马斯克一心多用和高位套现而下跌的股价。

但现在马斯克显然没有资金回购股份。过去一段时间，马斯克团队开始寻找新的投资者，计划按照他的买入价格出售推特股份，为推特引入新资金填补亏空，也降低自己的资金压力。

在接受媒体采访时，戈博对推特怨气冲天，“我们本来处在特斯拉历史上的最好阶段，但现在一切都被推特毁了。我觉得如果特斯拉宣布马斯克不再担任 CEO 的话，特斯拉股价肯定会大幅反弹。但我不想这样，我只想他回到奥斯汀的特斯拉总部。”