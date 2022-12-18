特斯拉 2022.44.2.8 国内更新：哨兵模式调整，增加新的安全功能

IT之家 12 月 18 日消息，特斯拉已经在国内 OTA 推送了 2022.44.2.8 软件版本更新。

此次更新主要内容包括：

1、网络安全漏洞修复: 修复网关引导加载程序的文件读取条件竞争问题；

2、网络安全漏洞修复: 优化文件读取权限访问控制规则；

3、通过 Tesla Vision 视觉处理系统，座椅安全带可以在更多的前部碰撞情形下尽早系紧并为乘客提供合理保护；

4、优化高速转弯时的车辆稳定性表现；

5、提高车辆动态控制监控器的鲁棒性；

6、优化电池监控单元在低温低电池电量下的供电稳定性；

7、优化低温下方向盘转向平顺性，提高驾驶转向体验；

8、车机界面显示直流充电详细信息，包括充电开始时间、充电结束时间、总充电量、总充电费；

9、哨兵模式优化。

IT之家了解到，哨兵模式是特斯拉基于摄像头的汽车警报和监控系统，可让车辆检测车辆附近的潜在威胁。当启用哨兵模式时，当车辆检测到有人靠近车辆或有入侵时，它会从四个不同的摄像头进行记录。

尽管该功能非常棒，但也存在误报的现象，例如在完全没有威胁的情况下会导致数十次录音，甚至下雨也可能会触发哨兵模式，如果车辆停在集市这种人流量特别大的街道上更是如此。

所以在这个版本中，特斯拉在某些地区的车型引入了两项新功能。根据您所在的地区，您将能够禁用基于摄像头的检测或能够禁用基于摄像头的检测以及调整每个剪辑的长度。

除此之位，在 Energy App 中，你能够了解更多有关车辆能耗的资讯。包括：