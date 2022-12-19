深圳南山区向新能源汽车补贴 12000 元，特斯拉 Model 3 / Y 累计已补 3.3 万元

IT之家 12 月 19 日消息，2022 国家新能源补贴将于年底正式结束，2023 年国补进一步退坡，明年买车注定要多花一笔钱。因此一众车企想办法让用户在今年下单，例如比亚迪就宣布王朝、海洋及腾势相关新能源车型涨价，但年底前交定金即不受影响。

特斯拉表示，Model 3 RWD 和 Model Y RWD 在深圳又获得了一项新的临时补贴，只要你在 12 月 18 日至 2023 年 1 月 31 日之前从深圳下定并提车即可享受 12000 元的临时补贴政策。

此外，特斯拉本月年底这段时间已相继推出 4000 元保险补贴、宝箱积分奖励 20000 分奖励以及 6000 元的现车折扣，再加上原本 11088 元的新能源国家补贴，目前累计补贴额已经达到了 3.3 万元。

IT之家曾报道，今年 10 月，特斯拉宣布下调中国大陆地区在售的 Model 3 与 Model Y 车型定价，降价区间 1.4 万元至 3.7 万元。目前 Model 3 为 265900 元起，Model Y 为 288900 元起。