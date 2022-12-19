深圳南山区向新能源汽车补贴 12000 元，特斯拉 Model 3 / Y 累计已补 3.3 万元

IT之家 12 月 19 日消息，2022 国家新能源补贴将于年底正式结束，2023 年国补进一步退坡，明年买车注定要多花一笔钱。因此一众车企想办法让用户在今年下单，例如比亚迪就宣布王朝、海洋及腾势相关新能源车型涨价，但年底前交定金即不受影响。
特斯拉表示，Model 3 RWD 和 Model Y RWD 在深圳又获得了一项新的临时补贴，只要你在 12 月 18 日至 2023 年 1 月 31 日之前从深圳下定并提车即可享受 12000 元的临时补贴政策。
此外，特斯拉本月年底这段时间已相继推出 4000 元保险补贴、宝箱积分奖励 20000 分奖励以及 6000 元的现车折扣，再加上原本 11088 元的新能源国家补贴，目前累计补贴额已经达到了 3.3 万元。
IT之家曾报道，今年 10 月，特斯拉宣布下调中国大陆地区在售的 Model 3 与 Model Y 车型定价，降价区间 1.4 万元至 3.7 万元。目前 Model 3 为 265900 元起，Model Y 为 288900 元起。
12 月限时优惠
2022 年度国家新能源汽车补贴
2022 年 12 月 31（含）之前完成交付并注册上牌（正式铁质牌照）的 Model 3 后轮驱动版和 Model Y 后轮驱动版车型，如果选配后价格在 30 万元以下，则可享受国家新能源汽车补贴。预估私人购买补贴金额为 ¥11,088，预估非私人购买或用于营运的补贴金额为 ¥7,761。2022 年 12 月 31 日之后注册上牌的车辆不再享受补贴。
限时自助下单积分奖励
2022 年 12 月 1 日（含）至 2022 年 12 月 31 日（含）期间，在家中通过线上自助下单的方式订购任何一款 Model 3 或 Model Y 车型，且在 2022 年 12 月 31 日（含）之前完成车辆交付，可获得 20,000 “宝箱”积分奖励。积分可用于兑换奖品，包括车辆配件、周边精品、超级充电里程额度等。同此期间，购买指定现车车型也可获得积分奖励，详情请咨询各地线下门店。了解“宝箱”积分奖励活动 ›
限时现车保险补贴
2022 年 12 月 1 日（含）至 2022 年 12 月 31 日（含）期间完成车辆交付的现车订单，若通过特斯拉合作保险机构购买相应车险，可享受 4,000 元保险补贴。了解限时现车保险补贴和优惠金融方案 ›
指定现车限时折扣
2022 年 12 月 7 日（含）至 2022 年 12 月 31 日（含）期间购买指定现车车型，且在 2022 年 12 月 31 日（含）之前完成车辆交付，可享受 6,000 元限时现车折扣。详情请咨询当地体验店或官方客服 400-910-0707。