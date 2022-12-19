微软或将推出廉价版 XGP：带广告，不首发第一方游戏

IT之家 12 月 19 日消息，根据微软最近向玩家分发的一份调查报告来看，微软似乎正在考虑为其 Xbox Game Pass 推出更便宜的、有广告的版本。

Xbox Game Pass 会员每个月都能玩到新游戏，而不需要支付订阅费之外的任何额外费用。微软提供了各种各样的游戏，从 3A 大作到独立游戏，其中一些游戏在第一天就在 Xbox Game Pass 上推出。

目前，Xbox Game Pass 有两个版本，一种是标准版，每月 10 美元；另一个是 Xbox Game Pass Ultimate，每月 15 美元，Xbox Game Pass Ultimate 包含用于在线多人游戏的 Xbox Live Gold，特殊福利，以及 EA Play 订阅。

微软的上述调查邀请用户对目前的 Xbox Game Pass 发表意见，并询问如果订阅费用较低，是否愿意接受广告。

一个没有来源的爆料截图显示，家庭版每月 22 欧元，个人版每月 3 欧元，虽然其费用较低，但第一方游戏不会首发加入，可能会在 6 个月后加入。同时也会有一些广告，广告会在玩 XGP 库中的游戏前出现。

IT之家了解到，近日，微软还申请了一项个性化广告专利，能让游戏中的广告以更具有“亲和力”的方式呈现在玩家面前，不知是否与此有关。