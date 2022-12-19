解析马斯克的经商“秘笈”，他为何玩不转推特

北京时间 12 月 19 日消息，多年来，埃隆・马斯克 (lon Musk) 已经建立了一套行之有效的经商秘笈，借此创办了从特斯拉到 SpaceX 在内的公司。然而不幸的是，这套方法无法让推特变成一家盈利公司，只会让它一败涂地。

马斯克曾成功打造特斯拉、SpaceX

那么，马斯克的经商秘笈是什么呢？他的策略就是进入一个竞争极少的领域，宣称新公司将解决一个巨大的全球性问题或实现一个看似不可能的目标，然后从一群狂热的忠实信徒那里筹集资金，用华丽的、不成熟的产品创意吸引他们上钩，从政府吸走数十亿美元资金。接着，给员工支付过低的工资，低估他们的价值，让他们超负荷工作。不断重复。

然而，推特却与“马斯克式公司”截然相反。它身处的是一个由资金雄厚的巨头竞争对手主导的社交媒体领域，是一个有影响力但规模较小的参与者。政府更有可能收紧对推特的监管，而不是给它一些能够发意外之财的合同。而且，推特的员工也有不少选择：他们可以离开，为那些比马斯克对待他们好得多的公司工作。

但是，也许最重要的是，很多人认为推特以及马斯克对该公司的所有权是全球媒体问题的一部分，而不是什么宏大的解决方案。如果没有一个改变世界的重大承诺来掩盖他幼稚的产品想法和古怪的管理，马斯克对推特的收购注定要失败。

老套路：硬核文化、画大饼

马斯克在收购推特后采取的一系列措施引发震惊，但是如果你在过去十年里一直关注他的公司，他那残忍的暴力裁员一点也不让人惊讶。

以他无情对待推特员工为例。马斯克在感恩节前几天解雇了上千名员工，残酷的工作时间表迫使剩下的员工睡在办公室，让公司弥漫着一种恐惧和不信任的文化。他对员工缺乏尊重的行为令人恼怒，但在他所有的商业冒险中，马斯克已经证明了他是一个让人难受的老板。

特斯拉和 SpaceX 以其令人筋疲力尽的职场文化而著称。2016 年，作为和解协议的一部分，SpaceX 同意向员工支付 400 万美元赔偿金。此前，SpaceX 员工起诉该公司未能提供工作休息时间和足够的工资。另外，特斯拉工厂的工人因为试图成立工会而受到该公司的恐吓。2017 年，作为推动成立工会努力的一部分，特斯拉加州工厂的工人表示，与加入工会的汽车工人同行相比，他们的工资过低。

硬核文化是马斯克的标配

这种混乱的管理与马斯克所声称他的公司能够实现的目标形成了鲜明对比。现在，马斯克对推特的未来做出了重大承诺，以吸引人们使用这个平台，包括惊人的视频工具，可发 4000 字符的推文，一系列高级功能，终结恼人的机器人。这种产品预告也是马斯克主持的特斯拉发布会的标配。2019 年，他承诺，到明年时 (2020 年)，该公司将“有超过 100 万辆自动驾驶出租车上路”。但是目前为止，特斯拉还没有推出一辆自动驾驶出租车。在电动皮卡 Cybertruck 首批订单开放预订两年多后，忠实的马斯克拥簇们仍在等待他们的新车。即使是特斯拉已经推出的产品，比如 Model 3，也比马斯克承诺的晚了几年。

对推特为何不管用？

在每一家马斯克公司，他们的核心卖点都是一个改变世界的巨大承诺。他们对外推销的理念是，他们的产品和服务正在将人类从一些棘手的问题中拯救出来，无论是气候危机还是交通问题。

试想一下，一辆豪华跑车可以让人类免受全球变暖的影响？解决地球毒化问题的办法是把所有人都搬到火星？这种想法已经土崩瓦解，但这不是重点。创造这些神话的所有目的是把投资者、员工和客户变成福音传道者。

这就是马斯克如何在令人痛苦的工作条件下留住员工的方法：让他们觉得自己在拯救世界。但是，这一招在推特行不通。推特员工加入的是一个价值观与马斯克所谓的“言论自由绝对主义着”截然不同的公司。他们习惯了“硬核”之前的工作文化，可以请假，而不是一直挺到深夜开会，或者听从马斯克的随机想法。

推特

如果推特员工想留在这个行业，他们还有其他选择。更广泛的就业市场仍然强劲，许多被解雇的技术工人找到新工作没有问题，有些人的薪水甚至比之前的工作更高。即使在特斯拉这个马斯克最坚持创造神话的地方，这种令人筋疲力尽的节奏也导致了极高的人员流动率，尤其是那些必须经常与马斯克打交道的员工。一位前高级员工称，马斯克接管特斯拉时的文化转变，就像《哈利波特》里伏地魔的食死徒接管霍格沃茨的礼堂一样。如果有更多的推特员工离开，不要感到惊讶。

画大饼是特斯拉上市后成为超级明星的原因。人们购买特斯拉是想成为马斯克使命的一部分。不管是特斯拉去年才开始盈利，还是它的车型阵容不可靠，还是更老牌的汽车制造商正准备追赶它的技术，这些都不重要。那时，任何质疑马斯克或他的使命的记者或投资者都会受到欺凌和骚扰，就像现在一样。

忠实的信徒们相信了马斯克所描绘的改变未来愿景，帮助特斯拉成为了 (目前) 世界上最有价值的汽车公司。但是，这种事情很难在推特上发生。马斯克可能会声称，他以他想要的言论自由的名义收购了这家公司，但与他的其他企业不同的是，他根本没有足够多的人相信他，无论是媒体、客户、员工还是他的用户。

时间不多了

留给马斯克的时间不多了。推特 90% 以上的收入来自广告，但是已受到脸书和谷歌等更大竞争对手的挤压，也被 TikTok 等更新、更热门平台赶超。换句话说，如果广告商想要接触到人们，他们不需要推特。收入在减少的同时，推特每年仍要为自己的杠杆收购偿还 13 亿美元的债务。推特从未在一年内赚到 13 亿美元，马斯克也从未在这种情况下经营过一家公司。过去，他有时间，也有来自投资者的资金可以烧。但是即使拥有这些优势，2018 年他还是差点让特斯拉破产。

马斯克要撂挑子？

巧合的是，马斯克周日在推特上发布了一个民意调查，询问粉丝们他是否应该卸任推特负责人，难道他准备撂挑子了？