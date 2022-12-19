推特将删除专门为推广其他社交平台而创建的账号

IT之家 12 月 19 日消息，Twitter 周日表示，他们将删除仅以推广其它社交平台为目的而创建的账户以及包含其它社交平台链接或用户名的内容。

推特支持在一条推文中说，此举将影响 Meta Platforms 的 Facebook 和 Instagram 等社交媒体平台的内容，以及 Mastodon、Truth Social、Tribel、Nostr 和 Post。推特称仍然仍然允许从任何社交媒体平台交叉发布内容，其它社交平台不受影响。

对此马斯克表示，“偶尔分享链接是可以的，但不能再不停地免费为竞争对手做广告，这是很荒唐的。”

而最近投资了社交媒体平台 Nostr 的前 Twitter 首席执行官杰克-多尔西 (Jack Dorsey) 用一个词回复了 Twitter 的上述帖子：“为什么？”。多西在回复另一位用户关于 Nostr 推广禁令的帖子时说，“不合理”。

上周，推特解散了其信任与安全委员会，该委员会是 2016 年成立的志愿者团体，负责为社交媒体平台的网站决策提供建议。

IT之家了解到，自从兼任特斯拉首席执行官的埃隆-马斯克 (Elon Musk) 收购了 Twitter 后，他解雇了很多高层管理人员，并解雇了约一半的员工，同时在对 Twitter 的订阅服务 Twitter Blue 的收费问题上摇摆不定。

马斯克还因发布他的飞行数据，禁用了几位记者的账户。周五，在全球多个地区的政府官员、宣传团体和新闻组织提出批评后，马斯克恢复了这些账户，一些人说这个社交媒体平台正在危害新闻自由。