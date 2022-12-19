WIKO 新机预热：采用一亿像素超能四摄

IT之家 12 月 19 日消息，上个月，唯科终端技术（东莞）有限公司有一款 5G 手机通过了工信部入网认证，入网型号 LFT–AN00，运行安卓系统。

有消息称 WIKO 新机入选华为智选渠道，这款新机类似于华为 nova 9 SE 的 5G 版本或者中邮通信旗下 Hi nova 9 SE，但华为和唯科双方均未回应。

今天，WIKO 手机终于开始预热，预计将在年底前发布。据介绍，这款新机采用了一亿像素主摄，后置一共有四颗摄像头。

目前工信部已经公布了这款新机的证件照，我们一起来看一下吧。

IT之家了解到，天音控股于 2021 年 12 月宣布与东莞金控联合收购 WIKO 手机品牌业务，向手机产业链上游进行了拓展与布局，从此打开海外手机市场，但国内市场渗透并不多。

资料显示，WIKO 手机品牌于 2011 年成立，业务主要在欧洲、泰国等海外市场展开。其中，在法国市场最为突出，2012 年初，法国的裸机市场（指非运营商捆绑渠道）开放，WIKO 抓住机会崛起，三年后法国市场的占有率达 16.8%，仅次于三星。

经多年运营，WIKO 已建成较为成熟的销售渠道，而该收购事项的完成也将帮助天音控股更加完善其手机产业链、推动公司业务发展提质增效，并加码国际化布局、协同助力公司海外业务规模持续扩张。

2021 年，天音控股实现营收 710 亿元，同比增长 18.76%。财报显示，报告期内，天音控股与苹果、华为和三星建立了长期合作关系，向超过 20000 家下游业务伙伴提供分销，零售、物流、售后等智能终端供应链服务。公司销售的智能终端产品包括：智能手机、笔记本、平板电脑、智能影音、智能穿戴、智能家居等六大品类。

据此前公告披露，天音通信与东莞信托、建信信托、金唯科基金作为受让方，拟合计收购深圳市天珑移动技术有限公司 (以下简称“天珑移动”) 持有的东莞唯科 100% 的股权，交易作价为 10 亿元，其中天音通信拟以自有资金 3 亿元参与收购东莞唯科 30% 的股权。同时，四家受让方还将按照股权比例，通过增资方式向东莞唯科提供合计 5 亿元的运营资金用于日常运营，其中天音通信以自有资金 1.5 亿元对东莞唯科进行增资。

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