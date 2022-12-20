余承东目标曝光：华为车 BU 要在 2025 年实现盈利，并将推出多款智选新车

IT之家 12 月 20 日消息， 《晚点 AUTO》现曝光了华为 12 月内部会议的内容，余承东表示，华为车 BU 要在 2025 年实现盈利。

IT之家了解到，华为智能汽车解决方案事业部简称“车 BU”，今年是华为成立车 BU 的第三年，也是余承东接任 CEO 的第二年。目前华为车 BU 下设 15 个二级部门，包括智能驾驶产品部、MDC 产品部、智能车控产品部、智能车云产品部、智能驾驶产品部、智能座舱产品部、智能汽车解决方案部等。

在这短短两年中，华为以“不造车”的口号闯入了这个行业，先后与北汽、广汽、长安、小康、宁德时代等厂商建立深度合作关系，与之共同推出了多种车型并开启了“智选”渠道模式，其中大家最熟悉的便是 AITO 的问界系列。

晚点表示，华为车 BU 目前已经经历了三年业务探索期，要完成盈利任务，车 BU 还有三年的上升期。这意味着，未来三年，华为车 BU 要卖出更多的零部件，帮车企卖出更多的车。

报道指出，华为接下来还将与更多厂商推出智选车型。目前已经和奇瑞、北汽和江淮敲定了智选车的合作，正和赛力斯筹备问界下一款车型，也就是搭载华为全栈自研的智能驾驶解决方案的新车，包括华为自研的 MDC 智能驾驶计算平台、激光雷达和摄像头，预计明年年底上市。

此外，华为智选新车还将包括计划 2023 年 4 月推出的奇瑞新车、2024 年的北汽 (非极狐)，而进度最晚的江淮目前还不清楚（但肯定晚于北汽）。据介绍，奇瑞新车内部代号 E03）基于奇瑞 E 平台，对标特斯拉 Model 3，是一款 20 多万的轿车，电池来自宁德时代，不过暂时不会用华为自研的智能驾驶解决方案。

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