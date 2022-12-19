张国全确认：小米 10 全系均可升级基于 Android 13 的 MIUI 14

IT之家 12 月 19 日消息，小米手机系统软件部总监张国全今日针对近期大家比较感兴趣的问题做了一个总结，其中确认小米 10 全系都能够升级基于 Android 13 的 MIUI 14 系统，预计会在 3 月左右，具体日期后续公布。

针对近期大家反馈的问题，做一个整理，希望对大家有帮助:

相比上一代，究竟哪里省电？

SOC 能效好了一点 wifi / bt 制程从 28nm 到 14nm，很多场景省电 40% 以上；显示 LTPO 技术的演进，结合场景帧率切换，更智能省电 5G 经过这两年“打磨”，正常使用更省电。经过前两代“锤炼”，整体我们软件调教能力也起来了，后台功耗控制更加出色。

小米 10 系列是否升级 MIUI14？

确认升级，MIU14+Android T, 时间其实已经排好，不会等太久，主要是疫情严重，以防公布具体日期后，如果 delay 大家又有意见，个人目测了月应该没问题，具体日期大家参考论坛公告。

小米 13 pro 中等亮度是 360HZ，高亮度是 1920HZ，为啥不全程 1920HZ？

比如苹果是全程 480HZ，有安卓友商 720 到 1440HZ，小米是 360 到 1920HZ，这个没有对错好坏，只是策略不同，跟屏幕本身没有任何关系，大家可以体验那种效果更好。

早上八点用到下午六点，就只剩 20% 电，这个正常吗？

不知道这个是夸小米 13，还是说有问题，耗电和使用场景相关以及硬件配置相关，比如同样王者荣耀，中等亮度 / 最大亮度，帧率 / 画质，5G/ wifi 所选场景不同，差距非常大，总体 13 系列功耗可以说是最近几年最好的小米系列产品。

小米 13 系列支持 wifi7 吗？

国内还没开放认证，平台支持，认证后，再择机给大家打开这个功能

微信某些时候打开网页闪退，原神特殊场景闪退？

已知问题，三方很快修复发版

替大家问一个问题，难道大家没有发现这次小米 13 系列自动亮度准确率提升了很多很多很多吗？