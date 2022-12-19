小米 12S / Ultra 系列手机开始推送安卓 13 / MIUI 14 稳定版

IT之家 12 月 19 日消息，据网友反馈，小米 12S / Ultra 系列手机近期已开始推送安卓 13 / MIUI 14 稳定版，带来了安卓 13 大版本，还有 MIUI 14 的各项新功能。具体版本号为 14.0.2.0.TLACNXM 稳定版，下载包大小为 5.7GB。

官方介绍，本次 MIUI 14 系统大幅精简，内存占用更小且久用如新；采用光子引擎架构，系统应用与三方应用全面加速，不仅流畅且更省电；带来全新个性视觉，小改变大不同；支持端侧隐私能力，全本地处理，0 数据上云，覆盖 30 + 场景；小米妙享中心全新升级，全面提速且能连接更多设备；家人服务全新升级，与最亲密的人共享各类服务。另外，本次基于 Android 13 深度定制的 MIUI 稳定版发布。

IT之家获悉，今年 7 月初，小米 12S 系列正式发布，包括小米 12S、小米 12S Pro 和小米 12S Ultra 三款手机，全系搭载骁龙 8+ Gen 1 芯片，更有徕卡专业光学镜头、徕卡原生双画质等。

小米 12S Ultra 在影像方面配备徕卡专业光学镜头，首发索尼 IMX989，1 英寸大底专业主摄，支持 OIS 光学防抖。此外，小米 12S Ultra 配备 48MP 超广角（IMX586，等效 13mm）+48MP 潜望长焦（IMX586，5x / 120x，等效 120mm）。