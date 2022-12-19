Excel 中自定义删除空行技巧

原文标题：《Excel 里删除空行可以自定义？学了这十几年，我居然才知道！》

我在工作中发现，使用 Excel 时，删除多余的行是一个很常见的操作。

有时候一行数据出错较多，干脆整行删掉，重新编辑，比逐个修改单元格来得方便； 有时候数据冗杂，需要精简和美化表格，也要删除多余的行。

那么，删除行这一小小的操作里面，有些值得我们学习的技巧呢？

删除行的常用方法

删除整行，常规的方法主要有以下三种，快来看看，有没有哪一种是你经常用到的。

▋第一种：右键删除

选中目标行，在行号位置右键单击（也可以直接右键单击目标行）弹出菜单，然后选择【删除】。

▋第二种：工具栏选项删除

选中目标行或者目标行里的任意单元格，点击【开始】选项卡下的【删除】-【删除工作表行】，然后就可以删除了。

注意：如果工具栏里定位在其他选项卡，需要先切换回【开始】选项卡，再进行此操作。

▋第三种：快捷键删除

先选中目标行，使用快捷键【Ctrl + 减号键 (-)】来删除。

用上面三种方法删除空行，其实花的时间也差不多。手速快的同学，可能两秒钟就能搞定。

但手速慢的同学该咋办呢？不如来试试下面这个方法吧。

自定义快速删除

准备工作：

❶ 点击【开始】选项卡-【删除】。

❷ 在展开菜单栏里，鼠标右键单击【删除工作表行】。

❸ 然后点击【添加到快速访问工具栏】。

在快速访问工具栏里面就会出现新添加的这个功能选项了。

实际使用：

当需要删除行的时候，选中行或者选中该行里面的任意单元格，在快速访问工具栏中点击该选项，即可快速删除。

这种方法是不是比上面几种更方便呢？

只需选中目标行里的单元格，一点就删！

扩展一下，如果要快速删除列，也可以用同样的步骤把【删除工作表列】选项添加到快速访问工具栏上。

注意事项

学会了上面这个快速删除行的技巧，先别沾沾自喜，还要注意一个陷阱，那就是 Excel 里面的合并单元格。

为什么这么说呢？

合并单元格的内容其实是位于左上角第一个单元格，如果要删除的行，恰好是合并单元格内容所在行，那么这里的内容也会被删掉，并且 Excel 不会给出相关提示。

如下图所示：

合并单元格的左上角单元格为 A1，要删除的行是第一行。

将该行删除，合并单元格里的内容也一并被删了。

因此，在删除行之前要记得检查一下是否有类似情况。如果有的话，可以先取消合并，保留内容，然后根据需要来删除行。

同理，如果是删除列，也需要注意合并单元格的左上角单元格是否在这列中。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：多云，编辑：竺兰