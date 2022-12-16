盘点 Excel 中合并计算功能的 6 种用法

原文标题：《这个功能太逆天了！我写函数花了 1 小时，人家用鼠标点点点 10 分钟就搞定！》

嗨，小伙伴们，你们好呀！

新的一年又要开工了，各种报表、各种统计都纷至沓来！

大家有没有感觉很无助？有没有感觉很心慌？

莫急！莫急！莫急！

说到数据的合并，汇总，查询，不得不提到一个逆天的功能，它就是：

合并计算！

合并计算！

合并计算！

（重要的事情说三遍！）

啥？

这个合并计算，也能叫逆天的功能？

没想到吧！

那就跟我一起来看看吧！

常规用法

合并计算在哪里？

就在【数据】选项卡里面噢！

虽然它看上去一点都不起眼，但能发挥的作用可不小！

话不多说，我们先来看看它的一个常规操作。

如下图，是两个分别记录了 2021 年上半年和下半年的销量情况统计表。（为了方便大家理解，文中举的例子都比较简单，看完文章，小伙伴可以自己尝试下更复杂的数据~）

现在，我想把他们的销量汇总合并在一起。

具体的操作如下：

▋Step01 调出【合并计算】对话框

先选中需要存放结果的起始单元格，如【G2】单元格，并点击【数据】选项卡下的【合并计算】。

出现如下对话框：

▋Step02 添加区域

在【引用位置】选择第一区域【A2:B9】，然后点击【添加】。

再选择第二个区域【D2:E9】，点击【添加】。

这样，我们就把这两个区域都添加进来了。

其中的【函数】默认为【求和】，图中也可以看到这里的函数除了可以选择求和，还有计数，平均值等多种方式，大家可以根据需求灵活使用。

在【标签位置】，勾选【首行】和【最左列】。

最后点击【确定】即可。如下图：

合并之后的【G2】单元格没有内容，可以补上需要的内容【姓名】即可。

还是挺简单的吧！

查找用法

查找引用数据，我们一般用 Vlookup 等函数实现。

但是，你知道吗？其实【合并计算】也可以噢！

下面我们来看看，合并计算如何解决一对一查找引用的问题。

PS.这里的查找数据功能，查找值在数据源中必须是唯一的！

如下图，我们想查找张三和王五两个人的销量。

操作步骤如下：

▋Step01 选择目标区域

先选择【D1:E3】单元格区域，然后按上面的方法调出【合并计算】对话框。

▋Step02 添加区域

在【引用位置】把数据区域（【A1:B8】）添加进来，之后在【标签位置】勾选【首行】和【最左列】。

最后点击【确定】，如下图：

这样就把要查找的数据都找出来啦！

是不是感觉有点意思！

求和用法

对数据进行条件求和，我们一般用 Sumif 函数，或者透视表来实现。

但是，你听说过【合并计算】也可以汇总求和吗？

如下图，我们想求出张三和王五的总销量。

此方法的操作步骤同【02 查找用法】。

先选中【D1:E3】区域，并调出【合并计算】对话框。

添加需要【引用的位置】（【A1:B11】），勾选【首行】和【最左列】。

最后点击【确定】，最终结果就出来啦！

怎么样？

是不是又轻轻松松的完成了汇总统计！

动图参考：

模糊统计

对于模糊统计，我们一般使用函数，结合通配符（星号 * 或者问号？）来实现数据汇总。

我猜，你一定不会知道，在【合并计算】中，也可以使用通配符。

PS.

通配符星号（*）代表任意多个字符。

通配符问号（?）代表任意一个字符。

如下图：我们想要汇总，以姓张开头的所有人员的销量，和以姓王开头并且是两个字符的人员的销量是多少。

此处步骤同上。

先选中【D1:E3】区域，并调出【合并计算】对话框。

添加需要【引用的位置】（【A1:B11】），勾选【首行】和【最左列】。

最后点击【确定】，如下图：

张 * 的结果为：第 2 行的张三数量为 10 加上第 9 行的张三丰的数量为 80，合计为 90。

王？的结果为：第 4 行的王五为 30，所以返回 30，第 11 行的王小五是三个字符，所以没有计算在内。

轻松搞定！

动图参考：

多表汇总

对于多表合并，如果表格不是很多的情况，使用【合并计算】功能会非常方便。

如下图，有两张表格，现在需要将它们合并在一起。

此方法步骤与【01 常规用法】相同。

先选择结果表存放区域的起始单元格，比如汇总表中的【A1】单元格。

然后调出【合并计算】对话框，把【表 1】和【表 2】两个表中的数据添加进来，并在【标签位置】勾选【首行】和【最左列】。

最后点击【确定】，如下图：

汇总就完成了。

这个方法看上去，跟【01 常规用法】，好像并无区别。

那我们在这个基础上，再来一个进阶用法。

如下图，我们只想汇总张三、王五和赵六三个人在表 1 和表 2 中的销量之和，该怎么办呢？

其实操作方法、操作步骤基本一样！

就是先要把需要汇总的区域（【A1:B4】）选中，调出【合并计算】对话框，依次添加两个表的区域，勾选【首行】和【最左列】，

最后点击【确定】如下图：

这样就轻松搞定多表汇总啦！

而且是指定人员的汇总哦~

多列字段汇总

合并计算，有一个缺点，就是它只能将第一列，作为要汇总的文本行字段，其他列作为汇总的值字段。

如果，我们有两个或者以上的字段，想显示在行字段的话，直接用合并计算就不行了。

比如下图，我们想统计上半年和下半年各品名总的销量，

按照上面的方法。

先选择【I2】单元格，调出【合并计算】对话框，再把两个区域的数据添加进来。

最后点击【确定】，如下图：

结果并不准确！

【规格】一列默认是求和。但是因为这一列是文本，所以就无法求和，从而显示为空白单元格了。

那怎么办呢？

有句话是这样说的：方法总比困难多！

我们只需要将两个或者以上的字段合并成一个字段，然后再汇总就可以啦！

如下图，在原数据区域添加一列，把原来的品名和规格整合到一列中，

然后，就可以按照上面的方法来合并啦。

先选择【K2】单元格，然后，把这两个区域添加进来。

之后点击【确定】，就完成合并啦！看看效果图：

最后可以给空白单元格添加个标题，然后美化下，就可以收工了！

写在最后

今天，我们一起学习了【合并计算】6 个功能，包括：

❶ 汇总多个区域

❷ 查找

❸ 求和

❹ 模糊统计

❺ 多表无条件汇总和指定条件汇总

❻ 多列字段汇

原本不起眼的一个小功能，却可以整出这么多玩法，是不是挺有意思的？

这个非常逆天的【合并计算】功能，即不用任何高深的函数，也不用花费很长的学习时间成本，也不用到处搜索，就能实现常用的查找、求和、汇总统计等多种功能。

想汇总什么都可以随心所欲！

学会这些，一定能帮你在工作中大显身手。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：明镜在心，编辑：小音、竺兰