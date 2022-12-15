Excel 中的“填充之王”，Ctrl+E 的使用技巧

原文标题：《填充之王【Ctrl+E】到底有多智能？看完这篇文章你就懂了！》

在工作中，我们经常要批量处理数据，比如：

❶ 批量提取身份证中的出生日期；

❷ 批量给手机号打码；

❸ 批量给数据添加书名号。

看起来都很复杂，似乎需要用到各种各样的函数，

其实，只要用【Ctrl+E】快速填充，就可以轻松解决这些问题。

身份证号提取出生日期

在下面这份数据中，有一千多个员工信息，现在需要依据身份证号，将出生日期都提取出来放在 D 列。

身份证号的第 7~14 位代表出生日期，只需要将它们提取出来即可。

传统的方式一般是复制粘贴，或是用函数公式提取，

但是在【Ctrl+E】面前，只要两步搞定！

👉 操作步骤：

❶ 在 D2 单元格输入老板的出生日期；

❷ 点击【Ctrl+E】，出生日期全部填充完毕！

是不是简单到爆了！！

手机号批量打码

为了保障员工信息，公司经常会对员工的身份证号、手机号等进行打码。

比如下面这份手机号信息，需要对第 4~7 位打码，变为四个星号 (*)。

用【Ctrl+E】，同样可以轻松批量搞定！

👉 操作步骤：

❶ 在 D2 单元格输入左侧打码的手机号；

❷ 点击【Ctrl+E】，打码手机号全部填充完毕！

比起函数，这个是不是简单很多呢！

批量添加书名号

还有这样一份数据：包含了一千多个书名，现在需要批量添加一层书名号《》。

同样的，用【Ctrl+E】就可以解决！

👉 操作步骤：

❶ 在 C2 单元格输入添加书名号《》的图书名称；

❷ 点击【Ctrl+E】，批量添加完毕！

总结一下

本篇我们主要介绍了【Ctrl+E】的三种使用场景，

❶ 提取数据：利用【Ctrl+E】批量提取身份证号特定位数；

❷ 修改数据：利用【Ctrl+E】批量将手机号特定位置替换为星号；

❸ 添加数据：利用【Ctrl+E】批量为书名添加书名号。

合理的利用【Ctrl+E】，可以大大提高工作效率！你们同意吗？

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：长小安，编辑：竺兰