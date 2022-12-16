Excel 打印的 3 个实用小技巧

原文标题：《打印必学！高手都在用的 3 个小技巧，一次性打包送给你！》

小伙伴们在打印的时候，是否遇到过下面这些问题：

❶ 想要打印表格中的某一部分区域，但打印出来是一整张表？

❷ 打印了很多页纸，可是表头却只在第一页中？

❸ 表格在 Excel 里，明明是完全显示的，可打印出来却只有一半？

……

该怎么解决它们呢？

请看下方教程 ↓↓↓

打印指定区域

在打印时，只想要打印一张表格中的某一部分区域，要怎么做呢？

这个问题，只需要使用一下【分页预览】功能就能轻松搞定哦！

👉 操作步骤：

❶ 在【视图】选项卡中，单击【工作簿视图】中的【分页预览】功能；

❷ 选中我们要打印的区域，【右键】- 设置打印区域，这样就可以打印我们指定的地方啦~

每页打印表头

打印出来的表格只有第一页有表头，其他的难道还要自己一个个加上？

这样也太麻烦了吧！

其实，只需要在打印前，设置一下【打印标题行】就行了。

👉 操作步骤：

❶ 只要单击【页面布局】选项卡中的【打印标题】。

❷ 然后在【工作表】的【顶端标题行】里选中标题区域，最后单击【确定】。

这样打印出来的表格，每一页就都有表头啦~

表格打印不全

当你想要把整张表都打印出来，可是结果只打印出来一半怎么办？

不知道原委的同学，还以为是打印机坏了？！

其实只要打印前这样 ↓↓↓ 操作一下就 OK 了~

👉操作步骤：

❶ 只需要在打印前，在【视图】选项卡中，单击【分页预览】。

❷ 之后，我们就可以看到一条虚线，线外的是打印到第二页的内容。

❸ 现在我们只需要将虚线拖动到表格边缘，就可以把所有的内容都打印在一页上面啦~

怎么样，今天的 3 个打印小技巧，你是不是都学会了呢？

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：紫瑜，编辑：雅梨子、竺兰