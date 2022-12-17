Excel 中 Textsplit 函数的高阶用法

俗话说，有分就有合。

那么在 Excel 函数中，合就是 Textjoin，分就是 Textsplit。

Textsplit=Text（文本）+Split（拆分），顾名思义，它是用来对文本进行拆分的函数，既可以按照列拆分，又可以按照行拆分。

它有五个参数：

=TEXTSPLIT(text,col_delimiter,[row_delimiter],[ignore_empty],[pad_with]

第一参数 text：需要拆分的文本； 第二参数 col_delimiter：列分隔符； 第三参数 [row_delimiter]：[行分隔符]； 第四参数 [ignore_empty]：[是否忽略空单元格]； 第五参数 [pad_with])：[出错时填充的值]。

将 Textsplit 搭配其他函数，有更多更神奇的玩法

下面跟着我，一起来体验一下吧~

我会用三个案例，完成下图中，从左表到右表的数据整理。

统计科目数

案例一：统计每个人购买的课程科目数。

如下图，在 C2 单元格输入公式并向下填充：

=COUNTA(TEXTSPLIT(B2"、"))

思路解析：

我们先使用 Textsplit 函数，将字符串按照分隔符「、」进行拆分。

最后利用 Counta 函数，统计非空单元格的个数，就是科目个数。

是不是很简单~ 下面我们来看第二个案例。

重复姓名的指定次数

案例二：将姓名按照指定科目数整理为一列。

如下图，在 D2 单元格，输入如下公式：

=TEXTSPLIT(CONCAT(REPT(A2:A6&"、",C2:C6))"、",TRUE)

思路解析：

我们先将需要重复次数的姓名与分隔符进行拼接，接着利用 Rept 函数重复对应姓名的个数。

Rept 函数的作用是根据指定次数重复文本； =Rept (文本，次数)

如下图：

然后利用 Concat 函数合并。

Concat 的功能是连接列表或文本字符串区域，即：=Concat (文本区域)

最后将合并后的文本，利用 Textsplit 拆分到行，就是我们想要的结果。

继续来看下一个案例~

拆分分隔符到行

案例三：将购买科目列按照分隔符拆分到一列。

如下图，在 E2 单元格中，输入如下公式：

=TEXTSPLIT(TEXTJOIN("、",TRUE,B2:B6)"、")

思路解析：

我们先将购买科目列的数据区域，用 Textjoin 函数按照「、」进行合并。

Textjoin 函数，可以将单元格区域按照指定分隔符进行合并； =Textjoin (分隔符，是否忽略空值，数组 / 单元格区域)； 如果要忽略空值就填 True，不忽略空值就填 False。

如下图：

最后将合并后的文本，使用 Textsplit 函数进行拆分到行，就直接搞定！！！

细心的你，一定不难发现。

拆分指定字符，并整理为一维表，其实就是上面案例的合并。

这样整理成一维表的好处是，方便我们后续做数据透视表分析统计。

这下，大家体会到 Textsplit 函数的强大之处了吧？

总结一下

本文介绍了 Textsplit 函数的高阶用法，即搭配其他函数可以发挥出更强大的数据整理能力。其中提到了三个案例：

❶ 统计科目数 (Textsplit，Counta)

❷ 重复指定次数 (Rept，Concat，Textsplit)

❸ 拆分分隔符到行 (Textjoin，Textsplit)

Textsplit 函数这么好用，那么要不要学呢？

不建议学，因为......

需要 OFFICE 365 才支持！

更低版本 Excel 和 WPS 目前还不能使用~

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：小爽，编辑：小音、竺兰