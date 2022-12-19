马斯克可能要失去 Twitter CEO 一职：已获得 56% 的粉丝支持

北京时间 12 月 19 日下午消息，据报道，基于当前的投票趋势，Twitter CEO 埃隆・马斯克（Elon Musk）在不久的将来可能辞去 Twitter CEO 一职。

马斯克目前身在卡塔尔，在观看了阿根廷和法国之间的世界杯决赛后，他在 Twitter 发起来一份民意调查：“我是否应该辞去 Twitter CEO 一职？”很快，这次投票就成为了美国的最热门话题。

如今，投票已接近尾声（还剩下不到 5 个小时），在 1200 万份投票中，56% 的参与者表示支持马斯克辞去 Twitter CEO 一职。

在发起投票的同时，马斯克也表示，将遵守最终的投票结果。这意味着，如果按照当前的趋势发展，马斯克最终将辞去 Twitter CEO 一职。

虽然承诺将遵守投票结果，但马斯克并未详细说明他将于何时辞职。在回复一位 Twitter 用户的评论时，马斯克说：“目前还没有继任者。”

事实上，马斯克上个月曾向特拉华州一家法院表示，他将减少在 Twitter 的时间，最终将找到一位新的领导者来运营该公司。在接管 Twitter 并进行一系列改革之后，包括大规模裁员，马斯克已经遭到了不少质疑。

众所周知，除了担任 Twitter CEO，马斯克还是特斯拉公司的 CEO，还管理着太空探索技术公司 SpaceX、隧道挖掘公司 The Boring Company 和脑机接口公司 Neuralink。

之前就有分析人士称，马斯克已经严重超载，很难兼顾上述所有公司。而马斯克自己也承认，他上个月表示，自己从早工作到晚，一周七天，有太多的工作要做。