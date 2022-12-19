比 IF 函数更合适，Excel 计算阶梯提成，用 VLOOKUP 就够了

最近我在苦恼一个问题。

前阵子老板让我用 Excel 给公司同事们算提成，层层嵌套的 IF 函数把给我写伤了。

可那天瞥到新来的同事只用了很简短的一串函数，就算好了提成。

为什么？这到底是为什么？

在我苦思冥想之下，终于…… 还是没想出来。

好吧，那我只有使出杀手锏了！

我：这位大哥，请问你是怎么算提成的呢？

他：提成？我用的 VLOOKUP 函数啊。

一起来看看吧👇👇👇

👉 具体操作：

❶ 点击要计算提成的单元格，在编辑栏输入「=VLOOKUP (」。

❷ 第一个参数是「查找目标」，我们点击对应的销售额，然后输入「,」。

❸ 第二个参数是「查找范围」，我们选中提成表（不包含标题哦~），输入「,」。

❹ 第三个参数是「返回查找范围中的第几列」，我们输入「2」（这里提成在查找范围的第 2 列），同样输入「,」。

❺ 第四个参数是「匹配类型」，我们输入「1」（近似匹配）和「)」。

按下【Enter】键，在单元格右下角双击鼠标【左键】完成填充，最后在【开始】选项卡中点击「百分比样式」。

完整公式如下：

=VLOOKUP(B2,$A$11:$B$16,2,1)

怎么样，是不是比一层一层嵌套 IF 函数简单多啦？

俗话说的好，时间就是金钱，看来我又学会了一个省钱小妙招~

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：小音，编辑：雅梨子