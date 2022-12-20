iPhone 14 Plus 销量惨淡，苹果明年可能将重新划分标准机型的功能和价格

IT之家 12 月 20 日消息，援引国外科技媒体 DigiTimes 报道，苹果主要代工厂和硕今年 11 月度的营收惨淡。除了消费电子行业进入传统淡季之外，另一个重要原因就是消费者对 iPhone 14 Plus 机型缺乏兴趣，导致销量明显下降。

在这篇付费文章中，DigiTimes 认为苹果在明年推出的 iPhone 15 机型中可能会重新考虑机型组合，重新分配标准机型和 Pro 机型之间的性能差异，重新划分它们之间的价格，不排除对 iPhone 15 Plus 进行重大调整的可能。

IT之家了解到，在文章中表示 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 两款机型虽然售价更高，但是灵动岛等附加功能让用户更乐于去购买。而在苹果此前预期中，在砍掉 mini 机型之后，更大屏幕尺寸的 iPhone 14 Plus 机型应该会得到消费者认可，但消费者衡量 iPhone 14 Plus 和 iPhone 14 Pro 之间的售价差异和性能 / 功能差异之后，更倾向于购买后者。

iPhone 14 Plus 并不是一款糟糕的设备：屏幕很棒，设计简洁，性能可靠，仅此而已。该设备的整体销售结果反映了这种冷淡。据 Digitimes 报道，iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 的制造商和硕的收入出现了月度下滑，11 月份的收入下降了 28.3%。

正如 Digitimes 所指出的那样，iPhone 14 Plus 的发售时间比其它机型晚了一个多月。而在这个延迟期间，客户有机会了解 iPhone 14 Pro 的独特功能。

在消费者意识到 iPhone 14 Plus 的性价比不是特别有吸引力时，他们放弃了它。14 和 14 Plus 似乎越来越代表迷失的一代。到 2022 年，它们将仅占苹果智能手机销量的 36%。