FTX 创始人同意被引渡到美国受审

北京时间 12 月 20 日早间消息，据报道，两名律师周一表示，山姆・班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）已经同意被引渡到美国，接受诈骗指控。而就在几个小时前，其中一名律师还对巴哈马法官表示，这位加密货币交易所 FTX 创始人希望在同意引渡之前先看到美国政府对他的起诉。

周一下午，班克曼-弗里德在巴哈马的刑事辩护律师杰罗尼・罗伯茨（Jarone Roberts）对媒体表示，他的客户已经同意自愿被引渡到美国，而且将于本周晚些时候回到法庭。

“作为律师，我们将会准备出庭的必要文件。”罗伯茨说，“班克曼-弗里德先生希望正确对待客户，这是促使他做出这项决定的原因。”

罗伯茨尚未对此置评。

在巴哈马的另外一起官司中代表班克曼-弗里德的克里斯托・罗勒（Krystal Rolle）也表示，他的客户已经同意被引渡到美国。

当天早些时候，罗伯茨在拿骚的一场法庭听证会上表示，他的客户已经看到了宣誓书，其中列出了就 FTX 崩溃一事对他提出的诉讼，但尚未看到上周提交给曼哈顿法院的指控。

在听证会结束后，班克曼-弗里德被押解回巴哈马的惩教部门拘留。据称，他当时乘坐一辆标有“惩教”字样的黑色面包车离开法院，手里拿着一个文件夹。

班克曼-弗里德在美国的代理律师马克・科恩（Mark Cohen）尚未对此置评。美国曼哈顿检察长办公室和班克曼-弗里德的发言人也尚未对此置评。

这位 30 岁的加密货币大亨利用比特币和其他数字货币实现了财富激增，并且成为在美国颇具影响力的政治捐赠者，直到他创办的 FTX 在 11 月的一波挤兑潮中崩溃。这家加密货币交易所于 11 月 11 日宣布破产。

曼哈顿联邦检察官指控班克曼-弗里德窃取 FTX 客户的数十亿美元资金，来弥补他的对冲基金 Alameda Research 遭受的损失。

班克曼-弗里德承认 FTX 在风险管理方面失职，但他认为自己不负有刑事责任。

在美国纽约联邦检察官指控他误导借款人和投资者、合谋洗钱和违反美国竞选财务法之后，他于 12 月 12 日在巴哈马被捕，那里是他的居住地，也是 FTX 的总部所在地。

班克曼-弗里德最初表示，他将对引渡时间提出抗议，但知情人士上周六透露，这位前亿万富豪将回到法院推翻自己的决定。

在周一的听证会上，班克曼-弗里德身穿深蓝色夹克和白色衬衫。他只跟法官萨卡・瑟维尔（Shaka Serville）进行交谈，并确认将与美国律师沟通。在听证会上，他一度闭着眼睛后仰，后来被一名法庭官员叫醒。

罗伯茨起初对瑟维尔表示，他不知道班克曼-弗里德为何会在周一早晨被带到法庭。经过休息后，这位律师称，他的客户希望在同意引渡之前看到起诉书。

听证会结束后，班克曼-弗里德获准在罗伯茨在场的情况下与美国辩护律师通话。但并未确定后续程序的具体日期。

瑟维尔在听证会上表示，在没有获得班克曼-弗里德同意的情况下，他无法对其采取任何引渡行动。

代表美国推动引渡事宜的富兰克林・威廉姆斯（Franklyn Williams）表示，当天的程序“令人难以置信”，他似乎对推迟引渡感到沮丧。