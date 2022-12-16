消息称 FTX 破产前曾考虑收购在线券商微牛

IT之家 12 月 16 日消息，据华尔街日报报道，知情人士透露，宣布破产的加密货币交易平台 FTX 今年早些时候曾寻求收购在线券商微牛（Webull）。这是 Sam Bankman-Fried 希望将 FTX 业务扩展到股票交易领域的一部分。

Bankman-Fried 是 FTX 创始人，其在今年下半年与微牛高管讨论了一项可能的交易。IT之家了解到，FTX 于 11 月 11 日宣布已在美国启动破产程序。FTX 在一份声明中表示，CEO Sam Bankman-Fried 已经辞职，但将继续留在公司，协助公司有序过渡。

美媒指出，微牛在竞争激烈的在线券商领域迅速崛起。该公司于 2018 年在美国推出了交易平台，提供股票、期权和加密货币交易以及退休账户。除美国外，该公司也在香港地区和新加坡开展业务。

官网信息显示，微牛证券是美国持牌证券经纪商，在美国证券交易委员会（SEC）注册，是美国金融业监管局、证券投资者保护公司、纽约证券交易所、纳斯达克交易所和芝加哥期权交易所旗下 EDGX 证券交易所的成员公司。

知情人士表示，由于在价格上存在分歧，拟议中的交易最终告吹。消息称微牛曾建议 FTX 以数十亿美元现金加股票的方式收购这家券商。FTX 认为拟议的估值过高。