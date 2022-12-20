Excel 页码设置小技巧，看这一篇就够了

在打印时，无论是 PPT、Word 还是 Excel，都难逃一个页眉页脚的设置。

你可能会说，这个太简单了！

添加页码我天天用。

你这样说呢，我也是信的。

不过你知道，如果只有一个数字页码太单调了，想要变成第几页的样式，怎么改？

或者，想要修改起始页码，怎么办？

一说到细节问题，估计都是泪了吧？

今天我们就一起来看看页码格式的自定义，让你的页码随心所欲！

哪里设置页码？

想要打印页码，首先得知道 Excel 中在哪里设置页眉页脚。

（知道的同学可以直接跳过这 Part）

❶ 打开【页脚】设置窗口。

在【页面布局】选项卡中，选择【页面设置】的更多选项；

选择【页眉 / 页脚】选项卡，你就可以自定义页脚啦~

❷ 插入页码。

在【页脚】设置窗口中，你会看到页脚是分三部分的，左部、中部和右部。

页码想放哪就放哪，随意！随意！

（当然是随领导的意了...）

比如，单击右部编辑框，然后选择上方的【插入页码】，页码就加进去了~

在右部会有一个页码的代码。

** 这里要分清楚页码和页数，页数是总的页数，而我们要的是页码。

这样设置完成之后，只是一个普通的数字页码。

那如何改成「10 月份工资明细表第几页」的格式呢？

自定义页码格式

超简单！

分别在页码代码符号前加上一串文本「10 月份工资明细表第」，以及后面加上一个「页」就好啦~

效果就出来了~

甚至你还可以将页码和页数结合起来设置格式，比如页码斜杠总页数，是总页数里的第几页。

当然，你还可以做更多的自定义样式。

再也不用担心领导一些奇奇怪怪的页码需求了~

不对！等等！

我们还经常会遇见一种情况：首页不用页码，或者页码不是从 1 开始的，这怎么搞？

自定义起始页码

给你两个方法！

❶ 页脚设置。

其实用【页脚】设置也能让页码数加上或者减去几页。

进入【页脚】设置窗口，在已有的页码代码后面给它「+1」，并且带一个任意的非数字字符。

可以写一个「页」，或者敲一个空格。

看看，页码是不是发生了变化？

这样，我们就可以随便定义起始页码了~

❷ 起始页码设置。

在【页面设置】-【页面】选项卡下，有一个【起始页码】的设置编辑框。

我们可以手动输入起始页码，想从第几页开始就从第几页开始！

不过注意咯~ 可不要两个方法同时用，设置效果是会叠加的~

好了，以上就是我们今天要讲的几个自定义页码的小技巧。

是不是觉得，诶，原来这么简单？！

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：小敏，编辑：竺兰