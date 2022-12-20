化繁为简，销售流程图 PPT 改稿

原文标题：《自古红蓝出 CP，这页流程图 PPT 修改后变化大么？》

这是一页关于煤矿从产出到销售的流程图，信息量还是蛮大的。

开始之前先来思考一下，这一页如果是你，你会怎么改呢？

我猜很多朋友都会直接上手美化，着手调整阴影、行距、字体字号等。

实际上我们应该先理解流程图的内容，接着平衡内容布局，最后才是美化。

接下来，我就按照这种思路来修改吧~

01. 梳理内容逻辑

依旧是老规则，为了方便观察内容，我们先去除多余元素，拿到空白稿：

PS：和原作者沟通后，结论 1、2 是可以删除的

接着分析一下页面内容

连接整个流程最重要的内容就是：耗煤缺口 700 万吨。

根据这个，可以分为两块内容来理解流程图：煤矿产销流程以及外购煤填补缺口

先看第一个：

自家公司洗选后的精煤只有 1900 万吨，而自身公司的三家电厂合计耗煤需要 2600 万吨，差值为 700 万吨，也就是耗煤缺口。

再看第二个：

解决缺口的办法就是从外部购入，购入实际值为 2000 万吨，其中 700 万吨用于解决缺口，剩下的 1300 万吨用于外销赚取差价。

理清逻辑后，就可以着手美化页面了。

02. 构建设计规范

首先，提取原作者的色彩：

主色为蓝色，点缀色为红色。

这里再选一个蓝色的相邻色：蓝紫色。用于区分自身公司的产煤流程与外购煤资源的流程。

字体方面，使用免费可商用的 OPPO 字体：

03. 统一图文样式

先提取流程图的关键内容：

调整内容节点的样式，统一设计风格：

根据上面的表达规范，将其他内容依次优化：

检查发现内容较为松散凌乱，可以在中间加蓝色矩形来区分并组织信息：

接着将“耗煤缺口”下方衬底形状改为红色，突出页面重点：

04. 平衡版面布局

再来观察一下，这一页上方的内容较多，下方较少。

可是布局却是五五分的，看起来并不合理。

我们不妨将内容竖排，使内部煤矿产销流程占页面的三分之二：

按划分好的版式，将内容填充进去：

检查页面，发现左右两块业务区分不明显，可以考虑通过改变下方的背景颜色，来解决这个问题：

重构布局后，就可以进行最后一步了。

05. 优化页面细节

观察页面中的素材，外购煤和外销煤使用的素材并不统一：

这里我们可以怎么美化呢？

这两个内容的逻辑为：从外购煤 2000 万吨中流出 1300 万吨到外销煤，所以外购煤的层级比外销煤大一些。

具体的处理方法是：将外购煤内容放大、外销煤的插画素材删除。

看一下优化后的页面：

继续丰富细节，给需要突出的内容添加高光与阴影：

最后，得到一份干净、整洁的流程图：

这就是今天的改稿过程了，总结一下修改的 5 个步骤：

梳理逻辑内容

构建设计规范

统一图文样式

平衡版面布局

优化页面细节

最后，看一下修改前后的对比图：

以上，就是今天分享的全部内容，希望对你有所启发~

本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT），作者：王晶晶晶