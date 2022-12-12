工作型 PPT 图表设计教程

在实际的工作汇报 PPT 中

你会使用什么方式来呈现绩效成果呢？

图片？文字？还是图表呢？

在绩效汇报的场合，一切要靠事实数据说话

如果 PPT 中全是图片，会让人觉得华而不实，Get 不到重点；如果全是文字，又会显得枯燥乏味；唯有图表才最能凸显工作成果，正如文不如图、图不如表

今天就带大家走进

PPT 图表设计背后的学问

文章比较长，建议先收藏再阅读

PPT 中自带很多内涵丰富的图表类型（如柱状图、折线图、饼图、条形图、面积图、旭日图、直方图、雷达图等等）

这些形式各异的图表归根到底是为了量化数据间的关系

01.常用的三种图表类型

图表的形式固然很多，但其实在日常工作中

应用频率最高的只有以下这三种类型：

1.成分占比型：呈现各组成部分所占整体的比例（如饼图、堆积柱状图）

2.数量比较型：呈现多个项目之间数量的比较（条形图、柱状图）

3.趋势走向型：呈现数量关系随时间的变化（折线图）

1.1 成分占比型

成分占比型：表示各部分占整体的比例

主要包括饼图和堆积柱状图

饼图：

表明各部分所占整体的比例

一般小于 6 个部分，从 12 点钟方向顺时针从大到小顺时针排列

堆积柱状图：

呈现一个整体的多个组成部分

一般柱体的项目数少于 5 个为宜

1.2 数量比较型

数量比较：呈现多个项目的排序

主要包含条形图和柱状图

条形图：呈现具有可比性的多个项目的排序

柱状图：呈现具有可比性的多个项目间的数量比较

1.3 趋势走向型

趋势走向：呈现数量关系随时间的变化

主要包含折线图

折线图：

呈现数量随时间的变化，强调整体的变化趋势

线条数最好不要超过 5 条

这些常见的图表形式组合在一起，还会衍生出一些组合图表类型（如堆积条形图、柱状折线图、复合饼图）

它们可用于表达一些相对复杂的数据关系

02.图表的组成与选用

图表类型虽然多，但它们的组成形式是一致的

2.1 图表的组成

一份规范的图表一般包含 5 部分：标题、单位、图表本身、图例和数据来源

标题：标题的起法一般有两种，第一是描述主题，比如“阅读来源分析”；第二是把具体的内容表达出来，比如“文章阅读量有一半以上来源于朋友圈”

单位：单位一般置于标题的左 / 右下方，颜色为淡灰，写在括号中

图表主体：即各种形式的图表（如饼图、柱状图、折线图等）

图例：是图表各部分形状指代的内容，通过颜色或其他形式作区分

数据来源：标注数据的获取渠道，一般是第三方权威机构，比如“壹伴插件”

2.2 图表的选用

要做好图表，首先要选对图表，这很关键

如果类别选错了，形式再美观也没有任何意义

那如何挑选合适的图表呢？

在我看来大致分为三步：

1.确定核心内容：明确要用图表传达的核心信息

2.判断比较类型：判断数据之间的比较类型（如占比、数量、趋势等）

3.选择图表类型：选择对应含义的图表（如饼图、柱状图、折线图等）

很多朋友在判定和选择图表类型时会不知所措，但其实你只需要记住一句话：决定图表形式的不是数据，而是你要传达的信息

什么意思呢？举个例子来说明：

面对同样一组原始数据，左侧选择了饼图，而右侧选择了柱状图。那这两种图表类型，你觉得哪个更合适呢？

简单思考几秒钟

。。。

。。。

。。。

好了，揭晓答案

这两种选择方式都是没有问题的，关键在于你的核心诉求是什么？

如果你要表现阅读数据来源各项间的占比情况，那就选择饼图；如果你想知道阅读数据来源各项的具体数值对比，那就选择柱状图

所以说：决定图表形式的不是数据，而是你要传达的信息。图表没有绝对的正确答案，选择那种类型取决于你的核心信息

大致的判定准则如下

表现占比：可选择饼图、堆积图

表现数据：选择条形图、柱状图

表现趋势：选择折线图

。。。

03.图表的细节设定

选择正确的图表只是做对了第一步，我们还应注重设计的美观度

在图表设计中也有很多细节设定，在此我列举配色、顺序、连线和间距这四个小细节：

3.1 配色

表现数据对比：颜色差异可以大一些（图左）

凸显某一项目：应弱化其他部分（图右）

面对堆积图时可使用主题色由深到浅排列，同时各项之间可以加线条进行区分

3.2 顺序

饼图各项的顺序应根据面积大小，从 12 点钟方向顺时针由大到小排列

3.3 连线

图表的标注连线中尽量不出现斜线（显得凌乱不专业）；而使用带有端点样式的直线，如果直线无法直接连接，可做一次直角的弯折（更沉稳商务）

3.4 间距

图表的项目间距不宜过大或过小，保持在柱状图宽度 50%-80% 为宜

其实像这种小细节还有很多，就不一一列举了，主要就是想让大家留心设计细节。毕竟专业感都体现在这里

04.图表的创意展现形式

当然有朋友会问，图表就只能是这种默认的形式吗？看起来太枯燥了

其实如果场合合适，我们还可以使用更有创意的图表展现形式，下面来看几组我之前做的可视化练习

最后我们再来回顾下：

本文主要介绍工作型 PPT 图表背后的设计学问。首先介绍了三种常见的图表类型、组成结构以及选择图表的方法；接着举例说明了图表设计的几个小细节，最后还延伸了可视化图表的设计形式

以上就是此次分享的全部内容，希望对你有所启发

本文来自微信公众号：Slidecent （ID：Slidecent），作者：林利蒙