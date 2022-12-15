工作型 PPT 改稿分享

原文标题：《工作型 PPT 的灵魂竟然是它？！（干货分享）》

作为设计师，比美化更可贵的技能是什么？

对于初学设计的朋友可能对这个话题比较陌生

因为在大众看来

一份作品的好坏在于最终呈现的视觉效果

好不好看似乎成为了最关键的衡量标准

但事实真的是这样吗？

我觉得是要画上一个问号的

那比美化更可贵的技能究竟是什么呢？

下面我将从零到一用一页幻灯片来展示：

一、原稿

文案隐去了敏感信息

刚拿到这页的时候，我和你一样茫然。并不知道这个“一横，N 纵”指的是什么。

当然也没有刻意深究，因为客户的要求就是如何让页面更加高大上。

那么如果是你面对这样的页面会如何设计呢？

稍加思考。

我想绝大多数朋友会这么处理：

目前页面太空了，我先去找张高清的背景图贴在背景上，然后上面再盖层蒙版，这样视觉效果就出来了。至于上面的元素，对对齐放放大结束。

这种设计手法在各类公众号中屡见不鲜，但在工作型幻灯片中却并不可行。

因为，工作型（尤其是咨询类）幻灯片很忌讳大图叠底，所以图片要慎用。

那么不用图片，如何才能在白底背景下美化，让页面显得更高大上呢？

以下是我给出的答案：

二、设计稿 1.0

请忽略重复的图标，因为文案也是瞎编的

在这一稿中，我做了如下更新：

我采用平行四边形代替了传统的矩形，同时下方的平行四边形错落排版，“一横”和“N 纵”分别摆放在两侧，让页面更具动感

添加了渐变的平行四边形叠在下方，让页面更具层次感。

给每一项添加了图标元素，让页面更加生动形象。

怎么样，就设计感来说还不错吧。如果你也觉得这页 PPT 很棒，那么今天这篇文章一定会给你带来些启发。

但当我把这页拿给我师傅（国内咨询 PPT 领域数一数二的存在）看时，却得到了这样的答复：你这样做也行，但缺少了自己的思考，页面中没有结构化的东西，你和美工之间就没什么区别。

事实确实如此，我始终围绕好看这个出发点进行设计，没有对文案进行更深层次的思考（其实吧，我压根看不懂这页出现的文案是什么意思，因为相当晦涩专业，更别说了解“横“”纵“之间有什么关联了。）

当然，我还有一个疑惑：目前这页就是上面一个横向的部分，下面有一系列纵向的部分。我所理解的“结构“就是如此，师傅所说的“结构”究竟是什么呢？

于是师傅带着我重新对这页进行了设计。首先是理解文案，虽然我们看不懂这些专业的话术，但可以落脚其中一些可以看懂的动词和名词。比如一横落脚在服务，下面的几纵则是业务模式，能力提升，改造创新等。结合起来看，就是以这个服务作为支撑，为下面几点保驾护航。

很多时候，专业的名词不理解没有关系，我们只要能抓住其中的一些词汇，也可以推导出背后的逻辑来。

文案理解后，就可以对页面的结构进行更深层次的搭建了，师傅最终完成了下稿：

三、设计稿 2.0

请忽略重复的图标，因为文案也是瞎编的

可见，同样是上下结构，却多了更多的变化。“一横和 N 纵“变成了一个整体，横向的服务包裹了几个纵向的竖条，也更凸显了文案背后的逻辑，一目了然。

后来这页设计被客户专门点名表扬了，可见是真切地解决了客户的痛点！满足了它的需求。

看到这里，我想有的朋友可能还看不出我和师傅改稿之间的差距有多大。

下面，我用图形化语言来向你展现这三页 PPT 背后的逻辑：

为方便看出重点，我去除了各种修饰元素以及文案，仅看背后的结构。

原稿：一横 N 纵，横纵之间的关系不明确

设计稿 1.0：形式好看，但横纵之间的关系变得更散了

设计稿 2.0：结构化整合了横纵间的关系，一目了然

到此，我想你能够理解我想表达的，比美化更可贵的是结构化整合能力。就是想文字用图形语言更清晰地展现出来。

Powerpoint 是指有力量的观点，而不仅仅是美化设计，精髓还是在于内容观点的清晰表达。其实这也是产品化思维的一种展现形式，站在客户的角度去思考，如何将理念展现的更加易懂远比单纯的好看来得更直接。

今后，我也会更加注重结构化思考方式。

在职业设计师的道路上不断精进！

本文来自微信公众号：Slidecent （ID：Slidecent），作者：林利蒙