分享 10 种在 PPT 中添加个人信息的方法

原文标题：《大开眼界，你一定从未想过，PPT 里还能这样加个人信息！》

此前有个小伙伴留言：自己辛辛苦苦花费很多时间做的 PPT，大佬看过后来要源文件，如何拒绝才能不得罪人呢？

我的回答是：以前直接发，现在想发就发，不想发就直接拒绝，想通了是关键。

但这实际上是意气用事，并不能解决实际问题，因为有时候是不想发，但又不得不发。

例如 PPT 是给公司做的，公司的客户非要源文件，你不想发，但领导非要你发，你肯定没辙。

亦或者是去参加比赛，主办方规定必须提交 PPT 源文件，方便比赛时放映，这肯定也得发。

但发的时候肯定纠结，自己花大力气做的，回头被别人拿去用了，说都说不清。

甚至知乎上有这样一个热门问题：

高赞回答的短短两句话，背后是多么的心塞与心凉。

如果有一天，这种事被你遇到了，你会怎么办呢？

既然发 PPT 源文件在所难免，那咱们就退一步，在保证 PPT 可编辑的情况下，在 PPT 中加上自己的个人标签，明显的和隐藏的都行。

万一以后某一天起纠纷了，我们再把隐藏标签显示出来，拍在对方脸上，让他无地自容！

今天，我就给大家分享 10 种，在 PPT 中添加个人信息的方法。

记得一定要看到最后，这些全新的“水印”技巧，你在网上肯定搜不到，越往后看你越会惊叹：原来 PPT 还能这么玩！

01. 自定义幻灯片放映

在幻灯片放映设置中新建自定义幻灯片放映，命名为自己想要添加的信息即可：

这样在下一次自定义幻灯片放映，或设置幻灯片放映时，就会出现你的个人信息：

这种方法比较简单，个人信息比较醒目，但也容易被修改。

02. 添加屏幕提示

选中某页中的任意元素，点击【插入】选项卡，再点击链接，在弹出的窗口中选择链接到本文档的下一页幻灯片，然后在右上角的屏幕提示中添加个人信息即可：

这样平时在编辑 PPT 的时候，一切正常，没有任何提示。

只有当放映 PPT 时，将鼠标移动到该元素上方，才会弹出提示内容：

这种方法也会显示，但相对并不明显，很多人即使看到了也不知道在哪修改。

不过，如果对方通过某些特定方法，将 PPT 文档中的所有超链接都去掉了，那这种方法就失效了。

03. 自定义换页声音

首先，录制一小段空白音频，或者从网上找一小段 1 秒左右的空白音频，将其转换格式为 wav 格式，接着重命名为需要添加的个人信息：

接着随便选中一页，在【切换】选项卡中设置声音，点开下拉选项，选择其他声音，然后选中制作好的音频文件：

插入完成后，在该页的切换选项卡中，就会出现你的个人信息了：

因为我们制作的音频只有 1 秒，而且是空白音频，所以除非挨个页面检查，否则平时使用的时候完全看不出来。

这是比较明显的方式，如果你想隐藏起来不被发现，也可以选中任意元素，插入动作，勾选单击鼠标或鼠标悬停时播放声音：

这里的声音同样选择之前制作好的音频文件，以后再次打开这个界面，就能看到你的个人信息了。

最有意思的是，这种方法添加的音频，在选择窗格和动画窗格看不到，用插件瘦身也删不掉，检查兼容性也毫无问题，隐蔽性 3 颗星！

看到这里，是不是已经觉得很猛了？

低调低调，目前才刚刚介绍到第 3 种方法，而且基本都是在明面上添加个人信息，对 PPT 很熟悉的人还是有办法找出来并删掉的。

接下来，开始教大家添加隐藏款的个人信息，即使是大神也不一定能找到，而且一个比一个绝！

04. 在动画中添加个人信息

如果需要添加个人信息的 PPT 刚好是动态版本，那么这种方法再好不过了。

随便选一页带有动画的页面，在口袋动画插件中点击动画风暴功能。

在弹出的窗口中，选中任意动画，点击动作列表中的加号，选择添加基础属性：

添加基础属性后，选中并点击右侧的属性设置，在公式输入栏中添加你的个人信息即可：

通过这种方式添加的个人信息，不会影响动画效果，如果不挨个选中动画并用口袋动画插件查看，完全看不到。

而且文件保存后，可以任意发送，在未装插件的电脑上完全不显示，以后如果需要查看，只要在任意装了口袋动画插件的电脑上点开即可。

05. 在图表源数据中添加

如果你的 PPT 中刚好有数据图表，比如柱状图、折线图之类的。

可以选中图表，右键编辑数据，在数据选区之外添加个人信息：

这种方法可以随图表一直保留，除非重新编辑数据并刻意删除。

不过，你也可以将添加的文字内容设置为无填充，这样的话，不选中特定单元格，也没人知道你在里面加了个人信息。

这种方法相对比较简单，也容易被高手发现，咱们再拓展一种几乎不会被人注意的方法吧。

选中图表的坐标轴，右键打开图表格式设置，选择坐标轴选项，点击数字：

类别选择自定义，最后在格式代码框中输入个人信息，并添加。

添加完成后，以后再次打开这个设置窗口，在类型的下拉选项中就能看到个人信息了：

怎么样，这个地方你以前是不是从来没点开过？

06. 将信息隐藏到图表中

这个思路在以前的文章中曾经简单提到过，先选中任意一个图表，接着在图表内部绘制一个文本框：

绘制完成后，你会发现一个很有意思的问题，打开选择窗格查看，只能看到一个图表元素，却看不到文本框。

也就是说，我们加了个人信息的文本框，变成了图表的一部分。

这也意味着，只要我们将这个文本框设置为无填充，就不会有人知道图表中还有这种猫腻：

更绝的是，你还可以进一步把该文本框的宽和高设置为 0.01，字号设置为 1，字体颜色设置为白色：

这样即使是你自己，也几乎无法再次选中该文本框了，隐秘性 4 颗星。

解密的方法也很简单，只需要复制该图表，选择性粘贴为增强型图元文件，然后取消组合多次，就能找到并非图表中的元素了：

把这个元素放大字号，修改文本填充颜色，就可以还原得到你的个人信息。

07. 用图片填充隐藏信息

下面这种渐变的弧线应该很常见，尤其在一些科技风页面中，能看到类似的渐变线条装饰：

那你有没有想过，这类形状或线条中，也能添加个人信息呢？

首先随便绘制一个形状，输入个人信息，并将其转成图片：

接着复制该图片，选中渐变弧形，设置图片或纹理填充，图片源自剪贴板：

最后再将透明度设置为 100% 即可：

这种方法比较简单，建议添加在非闭合路径的形状上，比如弧线、曲线、括号等，这样不容易引起怀疑，如果页面中线条比较多，几乎发现不了。

08. 用 svg 格式隐藏信息

这种添加个人信息的方法，需要高版本的 PowerPoint 才能搞定。

假设我需要在下面这个圆形中添加个人信息，但平时只显示出圆形，不管怎么修改形状和文本填充都不会暴露，该怎么办：

只需要同时选中圆和文本框，剪切并选择性粘贴为 svg 格式：

粘贴完成后，效果如下：

接着绘制一个圆或正方形，先选中 svg 图片，再选中圆形，两者布尔运算-相交，即可得到圆形的 svg 图片：

可以看到，这就是一个中规中矩的正圆，底部的个人信息被隐藏起来了。

此时只需要点击转换形状，就能将该 svg 图形中的隐藏信息显示出来：

不过这种方法也有一定的局限性，比如粘贴后的 svg 图形无法设置渐变填充，只能填充为纯色。

顺着这个思路，我们还能进一步拓展，例如在图片外围加上个人水印，然后裁剪保留主体部分，将水印隐藏在裁剪区域之外。

亦或者将水印设置为透明色、将水印用 PPT 自带的抠图去掉，背后隐藏信息的基本思路都是一样的，只要保存的时候不压缩图片、不删除裁剪区域即可。

09. 调整亮度隐藏信息

以下面这张图为例，假设我想要将个人信息隐藏到图片中，又怕对方删除了裁剪区域，该怎么办呢？

首先，将图片拖到 PPT 中，选中图片并在格式设置中点击校正，亮度选择 -40%

得到的效果如下：

我们在图片中较亮的区域添加文本框，输入想要添加的信息：

接着将文本填充为所在区域的颜色，可以直接用取色器吸取颜色：

下一步比较关键，选中该文本框，在文本填充中选择其他颜色，再在自定义中将颜色模式改为 HSL 模式，最后稍微提高亮度的数值：

调整完成后，点击确定，得到的效果如下：

接下来全选图片和文本框，Ctrl+G 组合到一起，并原位转成图片。

最后，提高图片的亮度，图片还原到原本明亮的效果了，水印信息也隐藏起来了：

当我们需要再次显示该信息时，只要降低图片亮度即可。

10. 巧用复合路径

最后压轴出场的方法，隐蔽性直接拉满！

首先，画一个文本框，输入需要添加的文字内容，并使用小顽简报的拆分部首功能：

将文本框拆成矢量图形：

拆分完成后，复制一页，在文字上方绘制一个形状，比如圆角矩形：

全选后，使用英豪插件-线条相关中的形状组合功能：

组合后，可以得到下图的效果，中间的文字是镂空的：

接着将之前拆分的矢量文本，复制到这个图形上方：

再次使用英豪插件的形状组合，这时候会发现，得到了一个纯色的圆角矩形：

这是因为第一次组合把两者相交的部分镂空了，第二次组合又恰好把镂空的部分给填上了。

虽然乍一看是个平平无奇的矩形，甚至还能设置渐变填充：

但它实际上是一个非常复杂的复合路径，我们已经将个人信息隐藏进去了。

想要查看隐藏信息的方法也不少，可以直接添加形状轮廓：

也可以选中后编辑顶点：

还可以使用 iSlide 插件释放复合路径，查看底层的图形：

怎么样，用这种方法添加个人信息，是不是完全想不到？

如果对方把你文件拿走后，你发现自己留的信息一个都没找到，那就放弃吧，要么他看了这篇教程并把所有信息都找出来了，要么那份 PPT 是他自己重新制作的。

人家都有那个耐性了，就放他一马吧~

最后，今天的操作看起来很秀，但我实际是想通过这些方法告诉你，这背后隐藏了多少细小且容易被忽视的知识点。

本文来自微信公众号：自律的音律 （ID：yinlvPPT）