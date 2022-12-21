圆通速递国际：更名为“圆通国际快递供应链科技有限公司”

IT之家 12 月 21 日消息，圆通速递国际今日早间在港交所发布公告称，公司英文名称已由“YTO Express（International） Holdings Limited”更改为“YTO International Express and Supply Chain Technology Limited”，公司中文双重外国名称已由“圆通速递（国际）控股有限公司”更改为“圆通国际快递供应链科技有限公司”。

公告指出，在联交所买卖股份所用的英文股份简称将由“YTOEXPINTL”更改为“YTOINTLEXP”，中文股份简称将由“圆通速递国际”更改为“圆通国际快递”，自 2022 年 12 月 28 日上午九时正起生效。公司的股份代号维持不变，为“6123”。

IT之家了解到，圆通速递国际在公告中表示，更改公司名称生效后，印有公司旧英文名称及中文双重外国名称的所有已发行现有证券证书将继续为公司有关证券所有权的凭证，且将继续有效用作买卖、结算、登记及交收印有新英文名称及中文双重外国名称的公司相同数目证券。

据介绍，圆通速递国际因此将不会就以公司现有证券证书免费换领印有本公司新英文名称及新中文双重外国名称的新证书作出任何安排。自 2022 年 12 月 28 日生效起，公司新证券证书将仅以公司新英文名称及中文双重外国名称发行。