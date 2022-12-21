Excel 拆分文本的 3 个大招，让你办公效率飞起

原文标题：《不要眨眼！拆分文本的 3 个大招，让你效率飞起！》

Hello，大家好，我是在研究如何拆分文本的小爽~

前几天我在网上无意中看到这样的问题：

简单整理一下，这位同学大概需要做成这样的效果：

这个问题，其实就是要拆分同类项。

以人员购课情况表（左表）为例，现在我们需要将左表，整理成右表的形式，方便后续统计。

这该怎么做呢？

下面就跟着我一起来看看吧~

本文将介绍 3 种根据分隔符拆分文本，并整理成清单式表格的做法：

❶ 常规分列做法 —— 分列并整理表格； ❷ Powerquery 法 —— 拆分隔符； ❸ 插件法 —— 方方格子 / E 灵。

接下来，我们就继续来看看具体的做法~

常规分列做法

一说到分列，我相信，只要接触过 Excel 的小伙伴，基本上都知道这个神奇的功能，因为它太好用了！！

这次的分列做法虽然简单，但是，操作过程比较繁琐。

接下来会有 N 个步骤，请你一定要耐下心来慢慢看！提前做个心理准备！

其中涉及到的知识点有：分列、相对引用、选择性粘贴、查找替换等。

废话不多说，我们来看看它的操作步骤。

❶ 分列 —— 拆分分隔符。

选中 B 列，点击【数据】选项卡下的【分列】功能，此时出现文本分列向导，选择分隔符号，下一步，其他分隔符为「、」，完成！

该操作的主要目的，是将文本通过分隔符进行拆分。

❷ 多列转一列。

此时文本虽然已经拆分好了，但还是处于多列的形式。

所以我们需要将多列转换为一列。

这里就需要用到一个等号「=」。

❸ 进一步整理表格。

B 列已经由多列转为一列了，不过现在 B 列还是处于公式的形式。

这里我们需要利用「选择性粘贴」将公式转为值，然后将多余的部分删除。

① 填充姓名列：

② 将公式转为数值-清除其余部分：

③ 查找 0 值（快捷键：Ctrl+F），【Ctrl+A】全选，右键删除行：

到这里，表格就整理好啦~

现在你已经顺利地学会常规分列做法啦！

分列法，不难，但是有些繁琐；

而且不能实时更新，添加数据后，还需要将上述的步骤重新操作一遍。

关于实时更新，小伙伴们一定会想到 Powerquery（PQ），下面我们就来看看 PQ 法吧！

Powerquery 法

前面我们是用分列做好了，其实在 PQ 中也有一个分列。

PQ 中的分列功能更多，而且实力更强！

比如说，它可以按照多个任意分隔符进行拆分，还可以按照指定位置拆分等等，这些功能是传统的分列功能所不能比的。

前面我们用了 N 个步骤完成了，对吧？

如果用 PQ，只需要三步！！！

下面我们来看看具体操作。

❶ 导入表格到 PQ 编辑器中。

选中表格区域，点击【数据】选项卡下的【自表格 / 区域】，确定。

❷ 拆分列-拆分隔符。

选中购买的课程那一列，点击【转换】选项卡下的【拆分列】-【拆分隔符】。

点击【高级选项】，拆分为【行】，引导符为无，点击确定。

此时表格就做好啦~

后面就是上传到表的操作~

❸ 上传到表。

选择【主页】- 关闭并上载至 -【仅创建链接】-确定：

右键表 2（刚刚的链接表） ，选择加载到-表-现有工作表，此时整理后的表格就出现啦~

❹ 实时更新。

如果原表的数据有修改，我们在新表格上右键刷新一下就好啦：

虽然 PQ 能够实时更新、操作也简单；但好多小伙伴由于版本问题用不了，或者自己可以用，同事却不行……

这就要说到插件法啦！

插件法

这里用到的插件是方方格子 / E 灵，先来看方方格子的操作~

❶ 点击【方方格子】选项卡-点击【合并转换】-【排列组合】：

❷ 点击【拆分组合】-区域选中 A1:B6，选项分隔符为「/」：

❸ 点击确定，此时会出现一个新的工作簿，有一个拆分结果的工作表，表格就转换好啦~

还有 E 灵插件也可以进行拆分，而且 E 灵可以将结果放在同一个表中，步骤更是一次到位：

选择【E 灵】选项卡-点击【选区转换工具】-【拆分到多行】，对哪一列执行拆分选择【B】列，分隔符选择【、】：

速度超快，效率真是杠杠的~

不过方方格子可以指定多个连续不同的分隔符进行拆分，这一点比 E 灵方法更为灵活！

遇到实际问题时，我们可以灵活选择合适的方法。

最后，总结一下，本文介绍了 3 种拆分文本，并整理成清单表格的方法：

❶ 常规分列做法 —— 操作繁琐，涉及一些简单的基础操作； ❷ PQ 做法 —— 能够实时更新，一劳永逸； ❸ 插件做法 —— 方方格子 / E 灵，简单高效。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：小爽，编辑：竺兰