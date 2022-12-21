教大家用 Excel 做出漂亮的百分比图表

原文标题：《同事用 Excel 做的百分比图表，为什么这么漂亮？》

相信不少小伙伴，在进行工作汇报的时候，总免不了制作各种图表。

但系统自带的图表，总是显得不那么「高大上」，想要自己动手修改一下吧，最后的结果就是 —— 惨不忍睹，可能还不如自动插入的图表。

看！就像这种：

今天，我就以制作百分比图表为例，教大家如何做出更高「逼格」的图表。

这里不讲常规的、用来表示百分比的饼图，而是讲讲比较特别的「温度计」百分比图表和圆环百分比图表。

我们先来看看效果图：

▲ 温度计百分比图表

▲ 圆环百分比图表

是不是都很漂亮！

好了，欣赏完美图，接下来就学一学是怎么制作的吧~

温度计百分比图表

数据准备：

完成率和目标值。

操作步骤：

❶ 插入柱形图。

选中数据区域，找到【插入】选项卡下的「图表」-「插入柱形图或条形图」-「簇状柱形图」。

❷ 选中图表，单击【设计】选项卡下的【切换行 / 列】。

图表会变成这样：

❸ 选中图表纵坐标轴，右键-「设置坐标轴格式」，切换到【坐标轴选项】下，修改「边界」最小值为 0，最大值为 1。

❹ 使用【Delete】键将纵坐标轴、横坐标轴、图表标题、网格线等多余的内容删掉。

❺ 双击柱形图，打开【设置数据系列格式】，将【系列选项】-【系列重叠】设置为 100%，【间隙宽度】设置为 1%。

PS：如果这里两个柱形之间出现了遮挡，可以在【图表工具】-【设计】-【选择数据】中调整系列顺序。

❻ 按住【Shift】键，在表格空白处绘制一个正圆，然后设置形状样式。

❼ 选中圆形，按【Ctrl+C】复制，选择图表中的「目标值」，按【Ctrl+V】粘贴。

❽ 将圆形填充颜色，再次复制，然后粘贴到「完成率」上面。

❾ 选中数据系列，将【填充】格式设置为「层叠并缩放」。

调整「目标值」形状，选择「完成率」系列，右键-【设置数据标签】，并调整字体颜色、大小。

搞定！

这样看起来还可以，是不？

但是有一个缺点，如果「完成率」达到某个值以上，就会……↓↓↓

不慌！解决方法也很简单~

选中「完成率」系列，右键-【设置数据系列格式】-【系列选项】，勾选将「系列绘制在」「次坐标轴」。

PS：设置完成后，次坐标轴不可删除。

圆环百分比图表

准备好数据源：

A 列和 C 列为辅助列，构建方法很简单。

在 A2 和 C2 单元格中输入以下公式：

=(1-B2)/2

接下来，我们一起看看怎样制作图表~

操作步骤：

❶ 插入圆环图。

❷ 删除多余的图例、图表标题等。

❸ 填充颜色。

选择想要填充颜色的部分，将鼠标左键放在图表上，点击两次，时间间隔 1 秒左右，即可选中圆环的一部分，然后填充颜色。

（上面的两个半圆环填充一样的颜色~）

❹ 模拟「数据标签」。

在圆环中间插入一个矩形，单击矩形，编辑栏输入等号后，鼠标选中百分比所在单元格，按回车。

然后设置矩形样式，形状填充、形状轮廓，还有字体样式，字体颜色、大小等。

设置完成！是不是很简单，赶紧动手试试吧~

本文一共介绍了两种百分比图表：

一种是利用柱形图制作的「温度计百分比图表」；一种是利用圆环图制作而成的。

本文来自微信公众号：秋叶 Excel （ID：excel100），作者：竺兰，编辑：竺兰