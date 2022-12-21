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配有 Keychron 旋钮支持 RGB 灯效，一加 Nord 键盘实物图曝光

2022/12/21 13:49:04 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 12 月 21 日消息，一加公司日前宣布和键盘制造商 KeyChron 合作，推出专属的机械键盘。目前这款键盘的官方页面已经上线，一加预告了功能和设计元素，并表示将于明年 2 月推出。现在国外科技媒体 MySmartPrice 为您带来键盘的实物图，并表示可能会纳入到 Nord 品牌下。

爆料人士 Yogesh Brar 表示，一加这款机械键盘在上市之后可能会叫做“OnePlus Nord Keyboard”。这款键盘是一加和 Keychron 合作开发，预估将于明年 2 月同一加 11 5G 手机同步推出。

IT之家了解到，实物图显示这款键盘的左下角有个“OnePlus Nord”的标志，右上角有个旋转编码器旋钮。键盘右侧没有专用数字键。这款键盘将会使用 Keychron 的键轴和键帽。一加将在发布时提供多种颜色选项的热插拔键帽，键盘还将支持配置 RGB 灯效。

键盘主体采用铝和塑料材质，兼容 Windows、macOS 和 Linux 系统。还将有 USB Type-c 和 USB Type-A 端口，键盘还将支持蓝牙 5.2。这款键盘将会在印度推出，售价在 8000-10000 卢比（约合 674.10-842.63 元人民币）之间。

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关键词：一加

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