CINNO：手机面板价格下滑贯穿 2022 年，全年跌幅 10%-20%

IT之家 12 月 21 日消息，CINNO Research 最新报告显示，受疫情和全球经济持续低迷的影响，市场消费热度不及往年，全球智能手机市场未能扭转下滑态势，在终端需求低迷的情况下，上游面板需求暂无向好预期，手机面板价格下滑贯穿 2022 年全年。

报告指出，随着韩系面板厂商陆续退出 LCD 面板市场，待大尺寸面板价格企稳后高世代线的经营压力减小，利用手机产品低价抢占市场以填补产能的意愿将明显减弱，但短期内手机面板价格仍将承压。

其中，LCD 手机面板价格自 2021 年 7 月进入下行周期，2022 年价格全年持续处于下行通道，且在第四季度扩大降幅，2022 年 a-Si 面板累计降幅 13.3%，LTPS 面板累计降幅 9.7%，面板厂 a-Si 产能持续转向 IT 类 / 工控类 / 车载类等产品，LTPS 主流面板厂持续加大白牌市场出货。

AMOLED 手机面板需求增速放缓，叠加库存高水位，市场持续供大于求，尤其是柔性 AMOLED 面板，价格竞争激烈。2022 年柔性 AMOLED 手机面板价格累计降幅达 19.8%，刚性 AMOLED 手机面板价格累计降幅 10.9%，主力面板厂商三星显示（SDC）出货量及市场份额均下滑明显，尤其在中国市场出货量锐减。

▲ 图源：CINNO Research

IT之家了解到，CINNO Research 预测，在需求没有明显利好因素的情况下，智能手机面板价格将持续走低，2022 年 12 月和 2023 年 1 月 a-Si / LTPS 面板价格将每月下降 0.3 美元；刚性 AMOLED 面板价格将继续下降 0.5 美元；柔性 AMOLED 面板价格或将下降 1 美元。