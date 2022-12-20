由 Flutter 编写，Ubuntu 23.04 全新桌面安装器曝光

IT之家 12 月 20 日消息，在即将到来的 Ubuntu 23.04（Lunar Lobster）发行版本中，Canonical 计划使用谷歌的 Flutter UI SDK 来重新编写 Ubuntu Desktop 的安装器。

Ubuntu Desktop 新安装器采用了更现代化的部署方式，使用 Ubuntu Server Installer（subiquity）作为后台，并使用 Flutter 用于创建图形用户接口。

IT之家了解到，基于 Flutter 的全新安装器已存在一段时间了，但此前必须要通过下载特定的 ISO 镜像才可以体验。而在即将到来的 Ubuntu 23.04 版本中，将会默认启用这个基于 Flutter 的全新安装器。

新版安装器除了更现代化的用户界面之外，整个启动过程和旧版并没有什么不同。不过在细节方面增加了一些东西，比如连接到 Wi-Fi 网络的能力，以及选择使用浅色或深色主题来安装系统。

键盘和时区选择、磁盘分区以及用户设置看起来基本相同。我注意到的一点是，新的安装程序中没有对活动目录的支持，我不知道 Canonical 是否计划在 Ubuntu 23.04 上市前实现它。目前，在安装过程中下载更新的能力也没有了。

IT之家了解到，Flutter 是一个由谷歌开发的开源移动应用软件开发工具包，用于为 Android、iOS、Windows、macOS、Linux Desktop、Google Fuchsia 开发应用。Flutter 第一个版本支持 Android 操作系统，开发代号称作“Sky”。