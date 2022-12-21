整合 initrd、cmdline 和 signature 等，Fedora 38 将初步支持统一内核镜像（UKI）

IT之家 12 月 21 日消息，Red Hat 和 Fedora 工程团队的新规划显示，明年春季上线的 Fedora 38 将初步支持统一内核镜像（UKI）。systemd 开发人员历来拥护和推动统一内核映像，从而更好地保护和信任 Linux 发行版本。

IT之家了解到，统一内核映像是组合内核映像、initrd 和 UEFI 存根程序，将这些东西作为一个大的整体进行分发。

Fedora 38 的变更提案概述了支持统一内核镜像的一些计划：

我们的目标是在已安装的设备上不再生成 initrd 镜像。今后在构建内核安装包时将会自动生成这些镜像，并以统一内核映像的方式发布。

统一内核镜像是包含 kernel、initrd、cmdline 和 signature 在内的一体化 EFI 安装文件。安全引导签名涵盖 initrd 在内的所有内容，initrd 不再作为单独的文件从 /boot 加载。

此举的主要动机是使发行版更健壮和更安全。

想要在短期内将整个发行版本切换到统一内核是不现实的。太多的特性依赖于当前工作流与特定于主机的 initrd（和特定于主机的内核命令行），这从根本上与统一内核不兼容，在统一内核中每个人都将拥有相同的 initrd 和命令行。这就是标题中有“第一阶段”的原因，因此我们可以在未来的版本中推出更多阶段。