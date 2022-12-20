浪潮信息发布服务器操作系统 KOS：支持 CPU、内存等热替换，提供 10 年维护

IT之家 12 月 20 日消息，浪潮信息近日发布了服务器操作系统 KOS，为智慧时代数据中心软硬件协同设计与优化，提供了稳定可靠、高效协同、广泛兼容、全天候运维的基础软件平台支撑。

在稳定可靠方面，KOS 提供 RAS 增强、应用高可用等能力，保障了业务的连续性、可靠性。其中，KOS 具备关键数据冗余机制，可对核心数据内存进行镜像保障业务关键数据可靠，而增强性容错能力则可将引起系统宕机的 UCE 进行降级容错处理，大幅降低了系统宕机率。此外，KOS 支持 CPU、内存等核心部件的热替换，能够有效提升系统可维护性，支持内核、应用软件的热升级，能够有效保障用户业务连续性。在安全可信方面实现全栈可信链，覆盖硬件启动、内核启动、驱动加载及应用执行等。

在高效协同方面，KOS 提供高效算力调度、统一编程模型等能力，优化了对虚拟化、云原生、人工智能等场景支持。KOS 设计了应用、算力、芯片跨层次的资源调度机制，通过深度感知应用的算力需求特征、负载特征，以及算力设备的能耗特征，实现业务与算力的最佳匹配和弹性伸缩。同时，KOS 实现了对虚拟化、云原生、人工智能等场景的优化增强，如 KOS 大幅提升了 AI 应用的开发和运行效率，支持基于 DPU 的高性能虚拟化网络、存储，在容器密度、网络性能方面的优化，也为云原生场景带来了增强。

在全天候运维方面，KOS 提供深度监控、专家诊断规则、云端运维服务接入等能力，显著提升了运维效率。KOS 支持超过 700 余种深度监控数据，能够全面展示从底层芯片、部件到整机系统、软件的运行情况，支持基于专家规则的自动化运维和诊断，可以方便地进行故障定位、性能分析、性能优化。同时，KOS 可以无缝接入到浪潮 InService 云端运维服务，实现运维远程托管，提供故障预测、实时告警、一键报修、资源扩容、技术支持等全场景全天候运维能力。

在广泛兼容方面，浪潮信息通过与上下游伙伴广泛合作，完成了大量的兼容认证，覆盖主流芯片、板卡、数据库、中间件。

IT之家了解到，为了满足 CentOS 迁移替代需求，浪潮信息已基于 KOS 推出可视化迁移方案 C2K，为用户提供长达 10 年的操作系统维护支持。目前，KOS 已在政务、金融、通信、能源、交通、医疗等众多行业中广泛应用，累计装机量超 20 万台。