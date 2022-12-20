统信 UOS 家庭版 22.0 预发布，系统移动固态硬盘 399 元起正式开售

IT之家 12 月 20 日消息，以“三生万物・共筑山海”为主题的“2022 统信 UOS 生态大会”今日在北京开幕，统信软件官方在大会上发布了全新战略。

统信软件表示，2020 年，统信软件提出了“十年三步走”战略，2022 年是其第一个三年目标的收官之年。截至目前，统信生态适配数量突破了 100 万，生态伙伴数量也达到 5400 余家，社区注册用户超 24 万，应用商店上架应用达 6 万余款。至此，国产操作系统真正实现了可用、能用，生态建设也从第一阶段往第二阶段过渡，从可用、能用向好用、易用迈进。

为了更好地支撑千行百业的国产化平稳迁移，本届生态大会发布了《统信 UOS 生态合作伙伴联合解决方案》，囊括了通用、行业、安全等百余家生态合作伙伴共同推出的解决方案，多数已在各行业领域具备成熟案例，来自金蝶、普元信息、慧点科技、久其软件、会畅、宝兰德、人大金仓、Citrix、蓝凌软件、用友网络等软件厂商在场分享了与统信 UOS 联合推出的解决方案。

在 2022 统信 UOS 生态大会的新战略发布环节，统信软件技术有限公司总经理刘闻欢正式宣布统信 2023 新战略 ——“B 端赋能千行百业，C 端走进千家万户”。

面向 B 端企业级市场，统信软件正式发布服务器操作系统 UOS V20 免费使用授权版本，并推出同心生态扶持计划，发放 60 万个、价值 3 亿的统信 UOS 桌面操作系统激活码，为商业合作伙伴适配提供助力。

面对 C 端消费级市场，统信软件预发布了统信 UOS 家庭版 22.0，并发布首个面向 C 端的中国操作系统硬件产品 —— 统信 UOS 远舰系统盘。

IT之家了解到，统信 UOS 家庭版 22.0 将于 2023 年 1 月 15 日春节前正式发布，将提供为期 1 年的免费使用授权。统信 UOS 家庭版是统信软件为 C 端用户打造的一款适合个人及家庭使用的 PC 操作系统，支持双系统安装，拥有独立的应用商店，无弹窗无广告。

统信 UOS 远舰系统盘是由 200 + 研发团队，经历 2 年精心打磨而成，兼容 1000 + 机型和 1000 万 + 软硬件生态应用，内置统信 UOS 操作系统，最高读速可达 540MB/s，最高写速可达 480MB/s，采用 USB-C 接口，既可以作为系统盘，也可以作为移动硬盘，即插即用，适用于移动办公、Linux 学习、在线网课、旧机焕新等场景，售价 799 元起，首发价 399 元起。